أخبار مصرية

ضياء رشوان: مصر لم تخصص على مدى التاريخ أى مخيم للأخوة الفلسطينيين

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احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 03:36 مساءً - قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن كل فلسطينى مرحب به لكن دون أى إجراءات جماعية، فالفلسطينى إما من عائلة مصرية أو شقيق أو متزوج أو مقيم فى مصر، مشددا على أن مصر لم تخصص على مدى التاريخ أى مخيما للإخوة الفلسطينيين.

وأضاف رشوان خلال مؤتمر صحفى بمعبر رفح، أن إسرائيل تمنع ممثلي الإرادة الدولية والمنظمات الدولية من دخول غزة، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد على ثوابت الموقف المصري حول القضية الفلسطينية في اتصالاته الهاتفية مع قادة العالم.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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