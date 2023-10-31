ضياء رشوان: مصر أكدت رفضها تهجير الأشقاء الفلسطينيين إلى الأراضى المصرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 03:36 مساءً - قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن مصر أكدت رفضها لترحيل أى شقيق فلسطينى إلى الأراضى المصرية، ولا تقبل أن تصفى القضية الفلسطينية.

أضاف رشوان خلال مؤتمر صحفى بمعبر رفح، أن هناك 8300 شهيد و21 ألف مصاب فى غزة نتيجة العدوان الإسرائيلى، كما أن هناك 45 % من مساكن قطاع غزة إما تهدمت كليا أو تضررت جزئيا، فضلا عن نزوح 1.4 مليون مواطن نزحوا.

شدد على أن مصر تؤكد انحيازها التام للقانون الدولى ومعاهدة جنيف الرابعة الخاصة بعدم ترحيل النازحين بالقوة.