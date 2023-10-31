نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير النقل: محطة قطارات بشتيل جاهزة للافتتاح بشكل نهائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الفريق مهندس، كامل الوزير، وزير النقل، أن محطة قطارات بشتيل بمحافظة الجيزة، جاهزة للافتتاح بدءا من اليوم، وفي انتظار الافتتاح الرئاسي الذي يشهده الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال الوزير، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، إن المحطة تعمل حاليا دون تفعيل صالة التذاكر أو التشغيل الفعلي.

وأضاف أن قطارات السكك الحديدية تمر على شريط سكة حديد محطة بشتيل لكنها لا تتوقف بالمحطة.

وأوضح أن افتتاح محطة قطارات صعيد مصر، سيكون خلال الأيام القليلة القادمة، حيث تم الانتهاء من جميع الأعمال بالمحطة وفي انتظار الافتتاح الرئاسي.

وتنظم وزارة النقل، مؤتمر ومعرض النقل الذكي TRANSMEA2023 خلال شهر نوفمبر القادم.

ومن المقرر أن يقام المؤتمر خلال الفترة من 5 لـ 8 نوفمبر، في مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.