عاجل - ضياء رشوان يكشف عن دور إسرائيل في إعاقة وصول المساعدات لغزة وتخويف الرعايا الأجانب

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أحمد جودة - القاهرة - ضياء رشوان يكشف عن دور إسرائيل في إعاقة وصول المساعدات لغزة وتخويف الرعايا الأجانب

ضياء رشوان يكشف عن دور إسرائيل في إعاقة وصول المساعدات لغزة وتخويف الرعايا الأجانب، قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن معبر رفح من الجانب المصري مفتوح على الدوام للأشقاء الفلسطينيين، مؤكدا أن الأمين العام للأمم المتحدة لم تطأ قدماه غزة، فلا يوجد مسؤول غربي أو دولي زار غزة بعد العدوان الإسرائيلي.

وأضاف ضياء رشوان خلال مؤتمر صحفي بمعبر رفح، أن الهيئة لا تأمن على دخول الصحفيين الأجانب إلى غزة بسبب العدوان الإسرائيلي، فإسرائيل تتعمد إعاقة وصول المساعدات لغزة وتخويف الرعايا الأجانب، معقبًا بالقول: " نحرص على حياة الصحفيين أكثر من حرصنا على الخبر".

ضياء رشوان يفضح إسرائيل: "تمنع ممثلي الإرادة الدولية والمنظمات الدولية من دخول غزة"

وقال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن كل فلسطيني مرحب به لكن دون أي إجراءات جماعية، فالفلسطيني إما من عائلة مصرية أو شقيق أو متزوج أو مقيم في مصر، مشددا على أن مصر لم تخصص على مدى التاريخ أي مخيما للإخوة الفلسطينيين.

وأكد ضياء رشوان خلال مؤتمر صحفي بمعبر رفح، أن إسرائيل تمنع ممثلي الإرادة الدولية والمنظمات الدولية من دخول غزة، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد على ثوابت الموقف المصري حول القضية الفلسطينية في اتصالاته الهاتفية مع قادة العالم.

ضياء رشوان: مستعدون لإدخال آلاف الشاحنات إلى غزة يوميا عبر معبر رفح

وقال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن ما يحدث في غزة ليس ضد جهات مسلحة بل مقاومة وطنية، داعيا المجتمع الدولي وكل المنظمات ذات الصلة إلى تحمل مسؤولياتها حيال ما يجرى في غزة.

وأضاف ضياء رشوان، خلال مؤتمر صحفي بمعبر رفح: "مستعدون لإدخال آلاف الشاحنات يوميا عبر معبر رفح، ولكن الجانب الإسرائيلي يؤخر ويؤجل دخول الشاحنات، كما أنه يمنع الوقود منعا باتا".

وكشف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، عن مرور 250 شاحنة من المساعدات إلى معبر رفح، مشددا على أن غزة منطقة محتلة وبالتالي القوة المحتلة هي جيش الاحتلال الإسرائيلي الذى يستخدم القوة الغاشمة في قتل المدنيين ومن الممكن أن يستخدمها ضد الشاحنات، ونريد حماية دولية للشاحنات.

ضياء رشوان يوجه رسالة عاجلة لـ إسرائيل: ندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار على المدنيين في غزة

وقال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن مصر تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار لإنقاذ الأبرياء والمدنيين، والقول وبحسب الادعاء الإسرائيلي بأن في غزة مسلحون ومدنيون، فالقانون الدولي لا يعترف بالمناطق المحتلة إلا للمدنيين، وغزة منطقة محتلة وفقا للقانون الدولي.

وأضاف ضياء رشوان، خلال مؤتمر صحفي من أمام معبر رفح، أن كل ما يحدث في غزة لا يحدث ضد قوات نظامية، بل يحدث ضد مقاومة والتي يقرها القانون الدولي مقرة كما حق الدفاع الشرعي، فالمقاومة حق الشعوب جميعا، مشيرا: "التاريخ بالعالم لم يعرف مقاومة أو تحرك وطني هزموا، بل كل المستعمرين هم من يهزموا، فالمقاومة تنتصر دائما وتأخذ وقتها من القتال".

وأكد ضياء رشوان، أن مصر تدعو إلى وقف إطلاق النار، وفتح فوري ومستدام بشكل متواصل لكل أنواع المساعدات للشعب الفلسطيني، وندعو كل المنظمات والأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمنظمات الدولية منها منظمة الصحة العالمية وغيرها لمساندة فلسطين".

ضياء رشوان يحسم الأمر بشأن تهجير الفلسطينيين ويوجه رسالة شديدة اللهجة

وقال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إنّ مصر تؤكد رفضها القاطع وانحيازها التام للقانون الدولي الإنساني، خاصة معاهدة جنيف الرابعة التي تحظر أي تهديد أو أي نقل أو تهجير أو ترحيل بالقوة للسكان المدنيين، سواء داخل الإقليم المحتل أو إلى مكان آخر خارج القطاع.

وأضاف ضياء رشوان، خلال كلمته في مؤتمر صحفي من أمام معبر رفح، أن مصر تؤكد بشكل واضح وصريح وصارم أنّها لا تقبل أبدا ترحيل أو تهجير أي شقيق فلسطيني إلى داخل الأراضي المصرية، وبشكل خاص ما زُعم ونُشر وأُذيع عن مخططات عُرضت من الجانب الإسرائيلي على بعض الأطراف الدولي لتهجير قسري تحت تهديد السلاح للإخوة الفلسطينيين إلى مصر.

وأوضح ضياء رشوان، أن الموقف المصري يرتكز على مجموعة من المؤشرات، أبرزها عدم قبول مصر للعدوان الذي يجري في قطاع غزة، والذي لا تقبله الشريعة الدولية أو القانون الدولي أو القانون الدولي الإنساني، والذي يتجاوز في كل الأحوال ما يسمى بحق الدفاع الشرعي عن النفس.

وأكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أنّ حق الدفاع عن النفس لا يمكن أن يمتد إلى المدنيين الأبرياء، فهناك حتى الآن أكثر من 8300 شهيد وأكثر من 21 ألف مصاب، فضلا عن تضرر 45% من مساكن قطاع غزة، والتي هُدمت بشكل كلي أو جزئي، إضافة إلى نزوح 1.4 مليون مدني فلسطيني.

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