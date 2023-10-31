وزير النقل: المشروعات المنفذة في عهد السيسي لم تحدث في 200 سنة

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الفريق مهندس، كامل الوزير، وزير النقل، أن المشروعات التي تم تنفيذها في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي لم تنفذ في 200 سنة.

وقال الوزير، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، إن مصر لديها ترسانة لتصنيع المراكب، وجار إنشاء مصنع لإنتاج ألواح الصلب لاستخدامه في إنشاء المركب الضخمة.

وأضاف أنه تم تصنيع ركائز كبارى القطارات باستشاري مصري وذلك بعد رؤيتها في دول أخرى مصنعه، وحاليا لدينا 5 شركات تنتج دعامات عادية وشركتين لإنتاج دعامات القطارات السريع.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على توطين صناعة وسائل النقل، وإنشاء محطات بالموانئ المصرية والتعاقد على تشغيل عدد كبير منهم.

وتنظم وزارة النقل، مؤتمر ومعرض النقل الذكي TRANSMEA2023 خلال شهر نوفمبر القادم.

ومن المقرر أن يقام المؤتمر خلال الفترة من 5 لـ 8 نوفمبر، في مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.