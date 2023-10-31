وزير الري: مصر تسير على المسار الصحيح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

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أحمد جودة - القاهرة - شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري فى جلسة "التمويل والاستثمار فى قطاع المياه" التي نظمها كل من الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والاتحاد من أجل المتوسط، وذلك ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه.

وأشار سويلم إلى التحديات المتزايدة التى تواجه قطاع المياه فى العالم وهو ما يتطلب اتخاذ إجراءات عديدة للتعامل مع هذه التحديات، مؤكدا على الترابط الهام بين الماء والغذاء والطاقة والتي تترابط جميعا مع أهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا على ضرورة وضع الأولوية لقطاعات المياه والزراعة والغذاء والطاقة بشكل مترابط على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية.

وأكد الدكتور سويلم أهمية تحقيق مبادئ الترابط بين الماء والغذاء والطاقة على مستوى حوض نهر النيل من خلال إنتاج الطاقة دون التأثير سلبا على توفير المياه أو إنتاج الغذاء خاصة بدول المصب.

وأضاف أن مصر تسير على المسار الصحيح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيدا بدور مبادرة "حياة كريمة" فى تحقيق طفرة كبيرة فى خدمات مياه الشرب والصرف الصحى فى مصر من خلال انفاق استثمارات ضخمة فى هذا المجال بالشكل الذى يحقق أهداف التنمية المستدامة المستهدف تحقيقها فى مصر.

كانت فعاليات "أسبوع القاهرة السادس للمياه" قد بدأت أمس الأول الأحد، بعنوان "العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة"، وتستمر حتى 2 نوفمبر القادم، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتتضمن فعاليات الأسبوع عقد العديد من الاجتماعات رفيعة المستوى وورش عمل إقليمية وجلسات فنية، فضلا عن تقديم عروض ومشاركات من متحدثين دوليين بارزين، وتقديم أبحاث علمية من خبراء وأساتذة وطلبة وخريجي جامعات وطلاب مدارس.