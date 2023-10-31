وزير الرى يشارك فى جلسة ”التمويل والاستثمار فى قطاع المياه”

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 04:32 مساءً - - ترابط هام بين الماء والغذاء والطاقة والتى تترابط جميعا مع أهداف التنمية المستدامة

- ضرورة ربط قطاعات المياه والزراعة والغذاء والطاقة على المستويات الدولية والاقليمية والوطنية

- أهمية تحقيق مبادئ الترابط بين الماء والغذاء والطاقة على مستوى حوض نهر النيل من خلال إنتاج الطاقة بدون التأثير سلبا على توفير المياه او إنتاج الغذاء خاصة بدول المصب

- مصر تسير على المسار الصحيح لتحقيق اهداف التنمية المستدامة

- مبادرة "حياه كريمة" حققت طفرة كبيرة فى خدمات مياه الشرب والصرف الصحى من خلال انفاق استثمارات ضخمة

ضمن فعاليات إسبوع القاهرة السادس للمياه .. شارك السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فى جلسة "التمويل والاستثمار فى قطاع المياه" التى نظمها كل من الاتحاد الاوروبى والاتحاد الافريقي والاتحاد من أجل المتوسط .

وأشار سيادته للتحديات المتزايدة التى تواجه قطاع المياه فى العالم وهو ما يتطلب إتخاذ إجراءات عديدة للتعامل مع هذه التحديات ، مؤكدا على الترابط الهام بين الماء والغذاء والطاقة والتى تترابط جميعا مع أهداف التنمية المستدامة ، مؤكداً على ضرورة وضع الأولوية لقطاعات المياه والزراعة والغذاء والطاقة بشكل مترابط على المستويات الدولية والاقليمية والوطنية .

واكد الدكتور سويلم على أهمية تحقيق مبادئ الترابط بين الماء والغذاء والطاقة على مستوى حوض نهر النيل من خلال إنتاج الطاقة بدون التأثير سلبا على توفير المياه او إنتاج الغذاء خاصة بدول المصب .

وأشار سيادته الى ان مصر تسير على المسار الصحيح لتحقيق اهداف التنمية المستدامة ، مشيدا بدور مبادرة "حياه كريمة" فى تحقيق طفرة كبيرة فى خدمات مياه الشرب والصرف الصحى فى مصر من خلال انفاق استثمارات ضخمة فى هذا المجال بالشكل الذى يحقق أهداف التنمية المستدامة المستهدف تحقيقها فى مصر .