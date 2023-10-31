وزيرة التعاون: تعيين ممثل لبنك التصدير والاستيراد الكوري بمصر يعزز أجندة التنمية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 04:33 مساءً - أعربت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عن تقدير مصر لقرار بنك التصدير والاستيراد الكوري EDCF، بتعيين ممثل مقيم لأول مرة في القاهرة بنهاية العام الجاري 2023.

جاء ذلك، خلال اجتماع عقدته الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع شانج يونسو، المدير العام لصندوق التعاون للتنمية الاقتصادية الكوري والمسؤول عن أفريقيا، وهيونيونج لي، ممثلة بنك التصدير والاستيراد الكوري المعين لدى مصر بداية من العام القادم 2024، لمتابعة موقف المشروعات المنفذة حالياً، ومناقشة الإنجازات المحققة، مع ضمان استمرار تقدمها، وبحث سبل التعاون المستقبلية بين مصر والبنك الكوري، في المجالات المختلفة؛ حيث تم التأكيد على استعداد الحكومة المصرية، لتوفير بيئة استثمارية ملائمة، وتسهيلات للشركات الكورية المهتمة بالاستثمار في مصر، مع تشجيع التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

وتجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، نقلاً عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أكتوبر 2023، كان قد تطرق إلى ارتفاع بنسبة 62.9%، في قيمة التبادل التجاري، بين مصر وكوريا الجنوبية، خلال عام 2022؛ حيث تطور من 2.4 مليار دولار، عام 2021، إلى 3.9 مليار دولار، في عام 2022؛ كما تطورت قيمة الصادرات المصرية إلى كوريا الجنوبية، من 600 مليون دولار، إلى ملياري دولار، خلال نفس الفترة؛ بينما تطورت قيمة الواردات، من 1.8 مليار دولار، إلى 1.9 مليار دولار.

وبحسب «إنفوجراف» مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، المذكور، فإن المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى كوريا الجنوبية، تضمنت: الوقود والزيوت المعدنية، بقيمة 1.8 مليار دولار؛ نفايات صناعة الأغذية، بقيمة 4.6 مليون دولار؛ ومصنوعات حجر وأسمنت، بقيمة 23.8 مليون دولار؛ في حين تضمنت المجموعات السلعية المستوردة: سيارات وجرارات، بقيمة 375.2 مليون دولار؛ آلات وأجهزة كهربائية، بقيمة 431.1 مليون دولار؛ وقاطرات وعربات وأجهزة إشارة، بقيمة 99.3 مليون دولار.

وبيان وزارة التعاون الدولي، أوضح أن صندوق التعاون والتنمية الاقتصادية، صندوق مخصص داخل بنك EXIM الكوري، تأسس في عام 1987، ويرتكز دوره على دعم تقديم التمويلات التنموية الميسرة، لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للكثير من القطاعات في البلدان الشريكة.

وتمت الإشارة إلى تصنيف الحكومة الكورية، مصر كدولة شريكة ذات أولوية في مجال التعاون الإنمائي، خلال الفترة من 2021 حتى 2025، والتأكيد على أهمية التعاون بين البلدين، في تحقيق التنمية والرفاهية وتنفيذ العديد من المشروعات الناجحة في مصر، التي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.