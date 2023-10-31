نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوقاف تعلن إرسال قافلة مساعدتها الأولى إلى غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الأوقاف إرسال قافلة مساعدتها الأولى إلى غزة اليوم، وقد انطلقت اليوم الثلاثاء الموافق 31/ 10 القافلة الأولى من مساعدات وزارة الأوقاف المصرية إلى معبر رفح تحمل مائتي طن سلع غذائية مقدمة من وزارة الأوقاف المصرية لأهالينا في قطاع غزة.

هذا وستنطلق غدًا الأربعاء 1/ 11/ 2023م القافلة الثانية محملة بخمسين طن لحوم لأهالينا في القطاع، سائلين الله (عز وجل) أن يعجل برفع الكرب عنهم وأن يفرج همومهم وأن يشفي مصابيهم وأن يتغمد شهداءهم بواسع رحمته.