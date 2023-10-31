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الأوقاف تعلن إرسال قافلة مساعدتها الأولى إلى غزة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوقاف تعلن إرسال قافلة مساعدتها الأولى إلى غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الأوقاف  إرسال قافلة مساعدتها الأولى إلى غزة اليوم، وقد انطلقت اليوم الثلاثاء الموافق 31/ 10 القافلة الأولى من مساعدات وزارة الأوقاف المصرية إلى معبر رفح تحمل مائتي طن سلع غذائية مقدمة من وزارة الأوقاف المصرية لأهالينا في قطاع غزة.
هذا وستنطلق غدًا الأربعاء 1/ 11/ 2023م القافلة الثانية محملة بخمسين طن لحوم لأهالينا في القطاع، سائلين الله (عز وجل) أن يعجل برفع الكرب عنهم وأن يفرج همومهم وأن يشفي مصابيهم وأن يتغمد شهداءهم بواسع رحمته.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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