عاجل - أول تعليق من رئيس الوزراء بشأن تهجير الفلسطينيين إلى سيناء

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أحمد جودة - القاهرة - أول تعليق من رئيس الوزراء بشأن تهجير الفلسطينيين إلى سيناء

أول تعليق من رئيس الوزراء بشأن تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.. أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن سيناء أغلى جزء على قلب أي مصري، ولن نسمح بأي صورة من الصور أو نتخلى عن متر واحد من هذه الأرض، مشيرًا خلال لقائه أهالي ومشايخ وعواقل سيناء، أن تأمين أى مكان يجب أن يقابله تنمية وسكان، كخط دفاع أول عن أى فكر خبيث يحاول استغلال أي قطعة ارض، معقبا بالقول: مفيش دولة هتكون عندها أى تفكير للتخلي عن قطعة أرض لأى حد، وتستثمر وتصرف 610 مليارات جنيه، وتضع في الخطة التي ستنفذها 400 مليار جنيه كمان، يعني بصرف تريليون جنيه من أجل التنمية".

رئيس الوزراء يوجه رسالة بشأن مجازر الاحتلال في غزة: مصر ضد سياسة العقاب الجماعي

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن مصر ضد أي استهداف للمدنيين من أي جانب، وضد سقوط أي ضحايا من المدنيين الأبرياء، وهو التزامًا تنص عليه القوانين الدولية، داعيا دول العالم إلى أن يكون المنظور عادلًا، يدين سقوط الضحايا من كل الجوانب، ولا يوجد ميزة أو أفضلية لجانب عن آخر.

وأضاف مصطفى مدبولي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي منعقد أمام معبر رفح، أنّ مصر ضد سياسة العقاب الجماعي التي تحدث الآن ضد السكان والمدنيين في قطاع غزة، وتتحرك على كل المستويات لحل الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يتعرض لها سكان القطاع الأبرياء.

رئيس الوزراء: حريصون على تقديم كل المساعدات لأهالينا في غزة

ووجّه رئيس الوزراء، الشكر إلى كل قيادات المجتمع المدني داخل أو خارج مصر، وإلى كل الحكومات التي كانت حريصة على تقديم المساعدات إلى أهالي غزة، وكل مؤسسات المجتمع المصري.

وتابع رئيس الوزراء: "المتطوعين والقطاع المدني الوطني والدولي بايتين على مدار 24 ساعة بهدف توصيل المساعدات لأهالينا فى غزة".

رئيس الوزراء يعلن انطلاق خطة تنمية شمال سيناء

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّه أعلن انطلاق خطة تنمية شمال سيناء اليوم، بعدما عانت من الإرهاب على مدار السنوات العشرة الماضية، كما عانى أبناء القوات المسلحة والشرطة من هذا الإرهاب البغيض.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي من أمام معبر رفح: "لم يكن أسبوع يمر إلا ونرى حادثا يستشهد فيها فرد من قوات الشرطة أو القوات المسلحة أو أهالي شمال سيناء".

وتابع رئيس مجلس الوزراء: "نجحنا في القضاء على الإرهاب بالتوازي مع التنمية، واليوم نشهد تدشينا لانطلاق عملية التنمية الكبرى في شمال سيناء، باستثمارات تتجاوز 400 مليار جنيه، تضخها الدولة في الفترة المقبلة لتحقيق التنمية الشاملة والمتكاملة لهذه المنطقة".

رئيس الوزراء عن القضية الفلسطينية: مصر لن تسمح بتصفيتها

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن حل القضية الفلسطينية لن يتم إلا بحل الدولتين، ولن يكون هناك استقرار في المنطقة دون هذا الحل.

وأضاف رئيس الوزراء، أن مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية سواء على حسابها أو الآخرين، وندعو العالم إلى تبنى حل عادل وشامل يضمن الاستقرار وعدم تكرار هذه الازمة الإنسانية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن مصر تحملت عبء القضية الفلسطينية على مدار عقود وعقود، ومنذ 1948 ولا نباهي بذلك لكنه الواقع، مشيرا إلى مصر ساهمت بعشرات آلاف الشهداء في الدفاع عن القضية الفلسطينية.

رئيس الوزراء يتفقد معبر رفح ويتابع عملية تنظيم دخول المساعدات لقطاع غزة

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، معبر رفح؛ لمتابعة عملية تنظيم دخول المساعدات للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

أبرز تصريحات رئيس الوزراء خلال لقائه بشيوخ وعواقل سيناء بمقر الكتيبة 101

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن محاولات النيل من مصر وتهديدها على مدار التاريخ كانت تأتي من هذا المكان وهي سيناء، معلقا بالقول: "علشان كده أغلي بقعة في مصر على قلوب المصريين هي شمال سيناء".

أبرز تصريحات "مدبولي" خلال لقائه بشيوخ وعواقل سيناء بمقر الكتيبة 101

وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، أبرز تصريحات رئيس الوزراء خلال لقائه بشيوخ وعواقل سيناء بمقر الكتيبة 101، والتي جاءت كما يلي:

مستعدون لبذل مئات الأرواح دفاعا عن كل ذرة رمل في سيناء.

تنفيذ مشروعات في سيناء بأكثر من 600 مليار جنيه.

ننفذ العديد من المشروعات التى تفوق مشروعا واحدا يمكن تنفيذه فى 10 سنوات.

نستهدف تنفيذ مشروعات تعليمية فى شمال سيناء بـ8.7 مليار جنيه و8.3 مليار جنيه في الخدمات الصحية.

نستهدف مشروعات بـ363 مليار جنيه بالمرحلة الثانية لتنمية سيناء.

115 مليار جنيه لإنشاء وحدات سكنية لأهالي شمال سيناء خلال الفترة المقبلة.

تنفيذ 13 مشروعا سياحيا في شمال سيناء باستثمارات 2.5 مليار جنيه.

إعادة تسكين أهالي سيناء في مجتمعات عمرانية وحضارية تراعى طبيعة وثقافة المواطنين.

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