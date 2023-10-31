عاجل - "المقاومة تنتصر دائما وتأخذ وقتها من القتال".. مشاهدة فيديو تصريحات نارية لـ ضياء رشوان بشأن مجازر الاحتلال في غزة

أحمد جودة - القاهرة - "المقاومة تنتصر دائما وتأخذ وقتها من القتال".. مشاهدة فيديو تصريحات نارية لـ ضياء رشوان بشأن مجازر الاحتلال في غزة

"المقاومة تنتصر دائما وتأخذ وقتها من القتال".. مشاهدة فيديو تصريحات نارية لـ ضياء رشوان بشأن مجازر الاحتلال في غزة.. وقال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إنّ مصر تؤكد رفضها القاطع وانحيازها التام للقانون الدولي الإنساني، خاصة معاهدة جنيف الرابعة التي تحظر أي تهديد أو أي نقل أو تهجير أو ترحيل بالقوة للسكان المدنيين، سواء داخل الإقليم المحتل أو إلى مكان آخر خارج القطاع.

أبرز تصريحات ضياء رشوان من معبر رفح اليوم

وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، أبرز تصريحات ضياء رشوان، خلال المؤتمر الصحفي من معبر رفح، وجاءت كما يلي:

مصر تؤكد بشكل واضح وصريح وصارم أنها لا تقبل أبدا ترحيل أو تهجير أي شقيق فلسطيني إلى داخل الأراضي المصرية وبشكل خاص ما زُعم ونُشر وأُذيع عن مخططات عُرضت من الجانب الإسرائيلي على بعض الأطراف الدولي لتهجير قسري تحت تهديد السلاح للإخوة الفلسطينيين إلى مصر.

الموقف المصري يرتكز على مجموعة من المؤشرات أبرزها عدم قبول مصر للعدوان الذي يجري في قطاع غزة والذي لا تقبله الشريعة الدولية أو القانون الدولي أو القانون الدولي الإنساني والذي يتجاوز في كل الأحوال ما يسمى بحق الدفاع الشرعي عن النفس.

حق الدفاع عن النفس لا يمكن أن يمتد إلى المدنيين الأبرياء فهناك حتى الآن أكثر من 8300 شهيد وأكثر من 21 ألف مصاب فضلا عن تضرر 45% من مساكن قطاع غزة والتي هُدمت بشكل كلي أو جزئي، إضافة إلى نزوح 1.4 مليون مدني فلسطيني.

مصر تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار لإنقاذ الأبرياء والمدنيين، والقول وبحسب الادعاء الإسرائيلي بأن في غزة مسلحون ومدنيون.

القانون الدولي لا يعترف بالمناطق المحتلة إلا للمدنيين.

غزة منطقة محتلة وفقا للقانون الدولي.

كل ما يحدث في غزة لا يحدث ضد قوات نظامية بل يحدث ضد مقاومة والتي يقرها القانون الدولي مقرة كما حق الدفاع الشرعي.

المقاومة حق الشعوب جميعا.

التاريخ بالعالم لم يعرف مقاومة أو تحرك وطني هزموا.

بل كل المستعمرين هم من يهزموا.

المقاومة تنتصر دائما وتأخذ وقتها من القتال.

مصر تدعو إلى وقف إطلاق النار وفتح فوري ومستدام بشكل متواصل لكل أنواع المساعدات للشعب الفلسطيني.

ندعو كل المنظمات والأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمنظمات الدولية منها منظمة الصحة العالمية وغيرها لمساندة فلسطين".

ما يحدث في غزة ليس ضد جهات مسلحة بل مقاومة وطنية.

ندعو المجتمع الدولي وكل المنظمات ذات الصلة إلى تحمل مسؤولياتها حيال ما يجرى في غزة.

مستعدون لإدخال آلاف الشاحنات يوميا عبر معبر رفح ولكن الجانب الإسرائيلي يؤخر ويؤجل دخول الشاحنات ويمنع الوقود منعا باتا.

مرور 250 شاحنة من المساعدات إلى معبر رفح.

غزة منطقة محتلة وبالتالي القوة المحتلة هي جيش الاحتلال الإسرائيلي الذى يستخدم القوة الغاشمة في قتل المدنيين ومن الممكن أن يستخدمها ضد الشاحنات.

نريد حماية دولية للشاحنات.

كل فلسطيني مرحب به لكن دون أي إجراءات جماعية.

الفلسطيني إما من عائلة مصرية أو شقيق أو متزوج أو مقيم في مصر.

مصر لم تخصص على مدى التاريخ أي مخيما للإخوة الفلسطينيين.

إسرائيل تمنع ممثلي الإرادة الدولية والمنظمات الدولية من دخول غزة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد على ثوابت الموقف المصري حول القضية الفلسطينية في اتصالاته الهاتفية مع قادة العالم.

معبر رفح من الجانب المصري مفتوح على الدوام للأشقاء الفلسطينيين.