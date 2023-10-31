عاجل - "انتفاضة مصرية".. مشاهدة فيديو تصريحات قوية من رئيس الوزراء بشأن مجازر الاحتلال في قطاع غزة.. ورسالة مهمة لدول العالم الغربي

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أحمد جودة - القاهرة - "انتفاضة مصرية".. مشاهدة فيديو تصريحات قوية من رئيس الوزراء بشأن مجازر الاحتلال في قطاع غزة.. ورسالة مهمة لدول العالم الغربي

"انتفاضة مصرية".. مشاهدة فيديو تصريحات قوية من رئيس الوزراء بشأن مجازر الاحتلال في قطاع غزة.. ورسالة مهمة لدول العالم الغربي.. أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن حل القضية الفلسطينية لن يتم إلا بحل الدولتين، ولن يكون هناك استقرار في المنطقة دون هذا الحل.

مشاهدة فيديو رئيس الوزراء يوجه رسائل شديدة اللهجة لدول العالم بشأن مجازر الاحتلال في قطاع غزة

وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، كل ما تريد معرفته عن أبرز تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، من معبر رفح بشأن مجازر الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وآخر تطورات ما يحدث بشأن محاولات الصهاينة حول عملية تهجير الفلسطينيين، وجاءت كالتالي:

مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية سواء على حسابها أو الآخرين.

ندعو العالم إلى تبنى حل عادل وشامل يضمن الاستقرار وعدم تكرار هذه الازمة الإنسانية.

مصر تحملت عبء القضية الفلسطينية على مدار عقود وعقود.

منذ 1948 ولا نباهي بذلك لكنه الواقع.

مصر ساهمت بعشرات آلاف الشهداء في الدفاع عن القضية الفلسطينية.

أعلن انطلاق خطة تنمية شمال سيناء اليوم بعدما عانت من الإرهاب على مدار السنوات العشرة الماضية كما عانى أبناء القوات المسلحة والشرطة من هذا الإرهاب البغيض.

لم يكن أسبوع يمر إلا ونرى حادثا يستشهد فيها فرد من قوات الشرطة أو القوات المسلحة أو أهالي شمال سيناء.

نجحنا في القضاء على الإرهاب بالتوازي مع التنمية.

اليوم نشهد تدشينا لانطلاق عملية التنمية الكبرى في شمال سيناء باستثمارات تتجاوز 400 مليار جنيه تضخها الدولة في الفترة المقبلة لتحقيق التنمية الشاملة والمتكاملة لهذه المنطقة.

أشكر قيادات المجتمع المدني داخل أو خارج مصر والحكومات التي كانت حريصة على تقديم المساعدات إلى أهالي غزة ومؤسسات المجتمع المصري.

المتطوعون والقطاع المدني الوطني والدولي بايتين على مدار 24 ساعة بهدف توصيل المساعدات لأهالينا في غزة.

مصر ضد أي استهداف للمدنيين من أي جانب وضد سقوط أي ضحايا من المدنيين الأبرياء وهو التزامًا تنص عليه القوانين الدولية.

ندعو دول العالم إلى أن يكون المنظور عادلًا يدين سقوط الضحايا من كل الجوانب ولا يوجد ميزة أو أفضلية لجانب عن آخر.

ضد سياسة العقاب الجماعي التي تحدث الآن ضد السكان والمدنيين في قطاع غزة.

مصر تتحرك على كل المستويات لحل الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يتعرض لها سكان القطاع الأبرياء.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، معبر رفح؛ لمتابعة عملية تنظيم دخول المساعدات للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

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أبرز تصريحات رئيس الوزراء خلال لقائه بشيوخ وعواقل سيناء بمقر الكتيبة 101

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن محاولات النيل من مصر وتهديدها على مدار التاريخ كانت تأتي من هذا المكان وهي سيناء، معلقا بالقول: "علشان كده أغلي بقعة في مصر على قلوب المصريين هي شمال سيناء".

وتستعرض بوابة دوت الخليج الإلكترونية، أبرز تصريحات رئيس الوزراء خلال لقائه بشيوخ وعواقل سيناء بمقر الكتيبة 101، والتي جاءت كما يلي:

مستعدون لبذل مئات الأرواح دفاعا عن كل ذرة رمل في سيناء.

تنفيذ مشروعات في سيناء بأكثر من 600 مليار جنيه.

ننفذ العديد من المشروعات التى تفوق مشروعا واحدا يمكن تنفيذه فى 10 سنوات.

نستهدف تنفيذ مشروعات تعليمية فى شمال سيناء بـ8.7 مليار جنيه و8.3 مليار جنيه في الخدمات الصحية.

نستهدف مشروعات بـ363 مليار جنيه بالمرحلة الثانية لتنمية سيناء.

115 مليار جنيه لإنشاء وحدات سكنية لأهالي شمال سيناء خلال الفترة المقبلة.

تنفيذ 13 مشروعا سياحيا في شمال سيناء باستثمارات 2.5 مليار جنيه.