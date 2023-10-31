أخبار مصرية

رئيس الوزراء: سيناء أغلى جزء على المصريين.. ولن نتخلى عن متر واحد...

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حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 05:38 مساءً - أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن سيناء أغلى جزء على قلب أى مصري، ولن نسمح بأى صورة من الصور أو نتخلى عن متر واحد من هذه الأرض.

أضاف رئيس الوزراء خلال لقائه أهالي ومشايخ وعواقل سيناء، أن تأمين أى مكان يجب أن يقابله تنمية وسكان، كخط دفاع أول عن أى فكر خبيث يحاول استغلال أي قطعة ارض، معقبا بالقول: مفيش دولة هتكون عندها أى تفكير للتخلي عن قطعة أرض لأى حد، وتستثمر وتصرف 610 مليارات جنيه، وتضع في الخطة التي ستنفذها 400 مليار جنيه كمان، يعني بصرف تريليون جنيه من أجل التنمية".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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