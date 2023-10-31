أخبار مصرية

رئيس الوزراء من معبر رفح: حريصون على تقديم كل المساعدات لأهالينا فى...

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حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 05:38 مساءً - وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الشكر والتقدير لقيادات المجتمع المدني داخل وخارج مصر وكل الحكومات التى كانت حريصة على تقديم مساعدات لقطاع غزة.

قال رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفى بمعبر رفح: إن التحالف الوطنى للعمل الأهلى والهلال الأحمر وحياة كريمة وجمعية أبناء سيناء وكل مؤسسات المجتمع المصرى هدفها المساعدة فى حل الأزمة الإنسانية فى قطاع غزة، مشددا على حرص مصر على تقديم كل هذه المساعدات لأهالينا فى غزة.

تابع رئيس الوزراء: "المتطوعين والقطاع المدنى الوطنى والدولى بايتين على مدار 24 ساعة بهدف توصيل المساعدات لأهالينا فى غزة".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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