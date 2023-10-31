ضياء رشوان: كل فلسطيني في مصر مرحب به كشقيق

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 05:38 مساءً - أكد ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن الاحتلال الإسرائيلي يقتل المواطنين الفلسطينيين بالآلاف يوميا.

وقال ضياء رشوان، خلال كلمته التي ألقاها من أمام معبر رفح، إنه لا بد من الجهات المسؤولة والمنظمات الحريصة على إرساء السلام، والعبور من معبر رفح للعمل على تقديم المساعدات لشعب فلسطين.

وتابع رئيس الهيئة العامة للإستعلامات، أن كل أخ فلسطيني في مصر مرحب به دون أن نتحدث عن اي إجراءات، مؤكدا أن الفلسطيني في مصر يعامل كشقيق للمصريين.