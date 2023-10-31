نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الري يبحث مع المدير الإقليمي لبنك التنمية الأفريقي الدعم الحالي والمستقبلي لمبادرة "AWARe" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بحث الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري مع عبدالرحمن دياو المدير الإقليمي لبنك التنمية الأفريقي في مصر، الدعم الحالي والمستقبلي الذي يقدمه البنك للمبادرة الدولية للتكييف بقطاع المياه مع التغيرات المناخية (AWARe).

وأكد وزير الري - خلال لقائه مع المدير الإقليمي لبنك التنمية الأفريقي في مصر، اليوم الثلاثاء، على هامش فعاليات اليوم الثالث من أسبوع القاهرة السادس للمياه - أن مصر أطلقت مبادرة "AWARe" بالتعاون مع العديد من الشركاء خلال مؤتمر المناخ (COP27)، في ضوء ما تواجهه العديد من البلدان الأفريقية من ضعف الاستثمارات في مجال التكيف مع التغيرات المناخية، والتي تؤثر سلبا على قطاع المياه، خاصة وأن الدول الأفريقية تعد الأقل تسببا في التغيرات المناخية والأكثر تضررا من التأثيرات السلبية لهذه التغيرات، في ظل ضعف البنية التحتية بها، الأمر الذي يستلزم توفير تمويلات ضخمة لتنفيذ مشروعات على الأرض للتكيف مع هذه التغيرات، مشيرا إلى دور بنك التنمية الأفريقي في الدفع نحو توفير التمويلات اللازمة من خلال الجهات المانحة والدول المتسببة في هذه التغيرات المناخية.

كما أكد الوزير أهمية توفير التدريب اللازم للمتخصصين في مجال المياه للتعامل مع تغير المناخ بالدول الأفريقية، لافتا إلى دور "المركز الأفريقي للمياه والتكيف المناخي" الذي دشنته مصر تحت مظلة مبادرة "AWARe" في القيام بدور بارز لرفع قدرات المتخصصين الأفارقة للتعامل مع تأثيرات تغير المناخ.

كانت فعاليات "أسبوع القاهرة السادس للمياه" قد بدأت أمس الأول الأحد، بعنوان "العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة"، وتستمر حتى 2 نوفمبر القادم، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتتضمن فعاليات الأسبوع عقد العديد من الاجتماعات رفيعة المستوى وورش عمل إقليمية وجلسات فنية، فضلا عن تقديم عروض ومشاركات من متحدثين دوليين بارزين، وتقديم أبحاث علمية من خبراء وأساتذة وطلبة وخريجي جامعات وطلاب مدارس.