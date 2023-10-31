نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السياحة والآثار: تسجيل مصطبة المحمل "كشك الخديوي" كأثر إسلامي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وافق المجلس الأعلى للآثار على اعتماد قرار اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بتسجيل مبني مصطبة المحمل (كشك الخديوي) بشارع صلاح الدين أسفل السور الغربي بقلعة الجبل ضمن عداد الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية.

وكذلك الموافقة على تسجيل القطع الموجودة بالتكية الرفاعية قيد الآثار.

واعتماد قرار اللجنة الدائمة للآثار المصرية بشأن الموافقة على تسجيل القطع الأثرية نتاج الحفائر الأثرية وكذلك اعتماد قرار اللجنة بشأن تنظيم عمل البعثات الأثرية ببعض المواقع الأثرية.