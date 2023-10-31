مدحت بركات: رؤية القيادة السياسية فى الحرب والتنمية معا رشيدة مغامرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 06:32 مساءً -

أكد المهندس مدحت بركات، رئيس حزب أبناء مصر، وعضو تحالف الأحزاب المصرية، أن رؤية القيادة السياسية في الحرب والتنمية معا رشيدة مغامرة، مشيراً إلى أن زيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفىة مدبولى إلى شمال سيناء، اليوم، تعكس مدى أهمية هذه البقعة الغالية لمصر.

وأشار بركات إلى أن طرح 363 مليار جنية قيمة المشروعات التنموية ليس بقليل، وبصفتي خبير اقتصادي أقول هذا المبلغ في الوقت الحالي لا تقدر أي دولة مهما كانت قدراتها الاقتصادية على تحمله، في ظل أزمة اقتصاد عالميه يعيشها جميع الدول، تابع: "ثقتنا في الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي منذ اليوم الأول لتسلمه مقاليد الحكم كانت صائبه، ومن ثم استكماله للمشروعات القوية في كل المجالات، وفي شتي بقاع مصر أمرا ليس بهين، فضلاً عن أن القيادة السياسية كانت تعمل في بداية الأمر على تأسيس جمهورية جديده تحت شعار (التنمية المستدامة والبناء الحديث)".

وجه المهندس«بركات» رساله إلى الشعب المصري، قائلاً: " لازم كل جموع الشعب المصري تقف صفا واحدا مع قيادتها، حيث أنه تتمتع بقوة وصلابه، لافتاً إلى أن زيارة رئيس الوزراء هي رسالة إلى العالم بأن سيناء خارج مخططاتكم، وأنها جزءًا كبيرًا من مصر لم نتخلي عنها حتي لو كلفتنا أرواحنا".