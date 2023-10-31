نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل لجنة لمراجعة ملف تراخيص نادي نقابة المهن التمثيلية في الجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشكلت لجنة من مديرية الشباب والرياضة بالجيزة بموافقة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وتعليمات الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل الوزارة - مدير المديرية لمراجعة ملف تراخيص مشروع تطوير نادى نقابة المهن التمثيلية التابع لإدارة شباب حى جنوب الجيزة.

وذلك فى إطار إهتمام وزارة الشباب والرياضة بتطوير البنية الأساسية للهيئات التابعة لها ومن منطلق حرص مديرية الشباب والرياضة على تقديم خدمة متميزة لأعضاء هيئاتها المختلفة

حيث تم المرور ومعاينة المنشآت بصحبة المدير التنفيذى للنادى والوقوف على الأعمال المطلوبة والتى تشمل تطوير ورفع كفاءة المدخل والبوابة، رفع كفاءة دورات المياة وإنشاء جديد، إنشاء بوابة طوارئ،إعاده تقسيم المبانى الموجوده حسب طبيعة الإستخدام الجديد لها، تدعيم الحائط الملاصق للطريق ورفع كفاءة الملعب الخماسي والكافيتريا وجارى اتخاذ كل مايلزم لإنجاز هذه الأعمال بما يتماشى مع اللوائح والقوانين.

وتشكلت اللجنة من كلٍ من:

المهندس محمد على أبو زيد إستشارى المديرية (رئيسًا للجنة)، محمد إبراهيم محمود مدير إدارة الإنشاءات، طارق محمد قاسم إدارة الإنشاءات، أحمد محمد سامى إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، ناصر الشريف مدير إدارة حى جنوب الجيزة ومحمد معروف إدارة الشون القانونية بالمديرية.

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