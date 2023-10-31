نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الري يكرم الفائزين في مسابقة "أطروحة الـ 3 دقائق" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كرّم الدكتور هاني سويلم، الفائزين في مسابقة «أطروحة الـ٣ دقائق»، لعرض رسائل الماجيستير والدكتوراة، وذلك ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه.

وعرض باحثو الماجيستير والدكتوراة، أبحاثهم بطريقة شيقة لهزم تحدي الثلاث دقائق، وكرم بعدها الوزير الفائزين.

وأوضح الدكتور يحيى إمام، مقرر الجلسة، من جامعة زويل، أن المسابقة تعتمد على عرض رسالة الماجيستير أو الدكتوراة عبر شريحة عرض واحدة فقط، دون موسيقى ودون فيديو، وتعتمد المنافسة على عرض الرسالة خلال ٣ دقائق، لتوصيل فكرة البحث خلال مدة الدقائق الثلاثة.

وأشار إلى تنافس ٣٥ بخثا من عدد من الجامعات المصرية، تم اختيار ٩ أبحاث منهم للمنافسة النهائية، وكان لجامعة عين شمس النصيب الأكبر من الأبحاث التي تم تصعيدها للمنافسة النهائية، بعدد ٥ أبحاث.

وفاز بالمركز الأول باحثة من مالاوي، عن بحث في إنتاج أغشية من نواة بلح النخيل، للاستفادة منه في تحلية المياه، فيما فاز بالمركز الثاني د. عادل محمود عن بحث القبة الشمسية لتحلية مياه البحر، وفاز بالمركز الثالث بحث حول استخدام نموذج للذكاء الاصطناعي والطاقة الشمسية لري مشروع الدلتا الجديدة

وتتضمن فعاليات أسبوع القاهرة للمياه سنويا عددا من المسابقات، منها ما يختص بالممارسات الزراعية لترشيد استخدام المياه، وأخرى لعرض رسائل الماجيستير والدكتوراة، وثالثة لأفضل مشروع تخرج، فضلا عن مسابقة لطلاب مدارس المتفوقين STEM.