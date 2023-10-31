وزير الخارجية: مصر تقدر دور «الأونروا» في إغاثة الشعب الفلسطيني

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 07:29 مساءً - أعربَ سامح شكري وزير الخارجية عن تقدير مصر للدور الحيوي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» لتقديم الخدمات الأساسية والمواد الإغاثية للشعب الفلسطيني.

وأكد وزير الخارجية في تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية أن مصر تحرص على تقديم كل أوجه الدعم الممكنة لمنظمة الأونروا لتتمكن من تقديم الخدمات الأساسية لأبناء الشعب الفلسطيني.

واستنكر وزير الخارجية المصرى الاستهداف الإسرائيلي الذي طال عددا من المرافق التابعة لوكالة أونروا ووقوع عدد من الضحايا والمصابين من أطقمها.