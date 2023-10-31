مندوب فلسطين بالجامعة العربية: غزة تحولت لمقابر جماعية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 07:30 مساءً - قال السفير مهند العكلوك، مندوب فلسطين لدى الجامعة العربية، إن عدد الشهداء فى تزايد يوميا جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذى تحول لمقابر جماعية.

وأضاف مندوب فلسطين لدى الجامعة العربية في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أن هناك نزوح لمليون و400 ألف فلسطيني من شمال غزة إلى الجنوب.

وتابع مندوب فلسطين لدى الجامعة العربية للقاهرة الإخبارية: "أحياء بأكملها في غزة تدمرت جراء العدوان الإسرائيلي، لافتا إلى أن مصر تحركت منذ اللحظة الأولى للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.