نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة يشهد فعاليات الملتقى الدولي الثاني للإستثمار الرياضي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة فعاليات اليوم الثانى للملتقى الدولى الثانى للإستثمار والتنمية والصناعة الرياضية "الرياضة فى مصر وإفريقيا".

وذلك بمشاركة 300 شخصية من رموز ومشاهير الاقتصاد الرياضي فى العالم يمثلون 37 دولة عربية وافريقية واوروبية.

وشهد اليوم عدد من المحاضرات والجلسات النقاشية بدأها الدكتور أشرف الميدانى أستاذ الإدارة الرياضية الأمين العام للإتحاد العربى لإعداد القاده ومحاضرة بعنوان بناء إستراتيجيات التسويق الناجحة للمؤسسات الرياضية،

تلاها محاضرة إجناسيو جارثيا رئيس مجلس إدارة شركة دار هيما للتسويق الرياضى والذى تحدث عن العلامة التجارية الرياضية الأسبانية، تلى ذلك عدة محاضرات وجلسات نقاشية منها مناقشة عامة عن الإستثمار الرياضى للدكتورة نانيس نائب رئيس اسميا للشئون الأفريقية، هذا بالإضافة إلى توقيع عدد من البروتوكولات.

تهدف المحاضرات والجلسات النقاشية إلى تحقيق عدد من الاهداف عبر جلساته المختلفة التي اقيمت علي مدار يومين يتمثل أهمها فى بحث مستقبل الرياضة الجامعية الأفريقية وسبل تطويرها ومساهمة الفعاليات الرياضية في الناتج الوطني ورؤية مصر 2030.

وتحرص من جانبها مديرية الشباب والرياضة بالجيزة بقيادة الدكتور أحمد عبد الوكيل على خلق بيئة جاذبة للاستثمار والمستثمرين لتعظيم الفرص الاستثمارية وزيادة مشروعات الطرح الإستثمارى بما يضمن عوائد مالية ضخمة وتقديم خدمة متميزة لمرتادى الهيئات الشبابية والرياضية بالجيزة.

وخرج الملتقى ب٢٢ توصية تسعي في مجملها إلى تعظيم الاستثمار الرياضي فى مصر.

ضمت قائمة المشاركين في الملتقي تانيا موردزوفا ممثل الوفد البلغاري ومصطفي بن احمد بن هارون البدجالى رئيس الوفد العماني لوزارة الشباب والرياضة والثقافة، واحمد عبدون رئيس الوفد الإماراتي ورئيس مركز الشباب الإماراتي واجناسيو جارثيا مدير عام إدارة التسويق الرياضي وتطوير الرياضة الأولمبية فى حكومة إقليم الباسك رئيس الوفد الاسباني و اللواء محمد نبيل الدسوقي وفلاديمير لامدروف الوزير الروسي ووفود كل من سلطنة عمان وسوريا وايطاليا وهولندا واليمن

الجدير بالذكر أن المؤتمر أقيم تحت رعاية وبحضور وزير الشباب والرياضة بالتعاون مع الاتحاد العربي للاستثمار والتسويق الرياضي " اسميا" التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية.

FB_IMG_1698772754124

FB_IMG_1698772752129

FB_IMG_1698772750238