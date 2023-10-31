نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قطع المياه عن بعض مناطق فيصل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه عن مناطق: "فيصل ومتفرعاته، الطالبية، الطوابق، كفر طهرمس".

وأوضحت الشركة، أن سبب قطع المياه يرجع إلى حدوث كسر مفاجئ بخط طرد قطر ١٥٠٠ مم والخاص بمحطة صرف صحي الطالبية، وذلك نتيجة قيام مقاول أعمال توسعة طريق المنشية بمنطقة فيصل بكسر الخط أثناء أعمال التوسعة، الأمر الذي أدي إلى توقف المحطة وقطع المياه عن تلك المناطق.

ودفعت الشركة بفرق إصلاح ومعدات وعدد "٣٠" شفاط للتمكن من سحب المياه الناتجة عن الكسر، والبدء في أعمال الإصلاح.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب موجودة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥.