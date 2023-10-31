الفصائل الفلسطينية: أبلغنا الوسطاء أننا سنطلق سراح بعض المحتجزين الأجانب قريبا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 08:32 مساءً - قالت الفصائل الفلسطينية: "أبلغنا الوسطاء أننا سنطلق سراح بعض المحتجزين الأجانب فى الأيام المقبلة"، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها منذ قليل.

وكانت الفصائل الفلسطينية، أعلنت أنها قصفت آليات الاحتلال بعشرات قذائف الهاون.

واشتبكت الفصائل الفلسطينية المقاومة في غزة مع الآليات الإسرائيلية المتوغلة شرق حي الزيتون وفجروا إحداها بعد وضع عبوة شواظ على برجها، كما اشتبكوا مع القوات المتوغلة شمال غرب غزة وتمكنوا من تدمير 3 آليات بقذائف "الياسين 105".