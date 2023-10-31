نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف يعلن أسماء الناجحين في اختبار صرف بدل التميز العلمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة عن أسماء الناجحين في اختبار صرف بدل التميز العلمي

وأوضح جمعة قائلا:- يسرنا أن ننشر أسماء الناجحين في اختبار صرف بدل التميز العلمي من الحاصلين على: (الدكتوراة- الماجستير- دبلوم الدراسات العليا نظام السنتين ) أكتوبر / 2023م، وسيتم الصرف بداية من 1/12/ 2023م، وهم على النحو التالي:

أولا: الحاصلون على الدكتوراة:

م الاسم المديرية

1. ناصر سلامة حامد محمود المنوفية

2. حسام العيسوي إبراهيم العيسوي مرسي مطروح

3. إبراهيم جابر محمد سليمان الجيزة

4. ياسر عبد المعطي محمد مراد الغربية

5. محمود رأفت أحمد السيد الجمال الغربية

6. وليد كامل علي عطية الفقي البحيرة

7. أحمد نعيم أحمد جحا الغربية

8. يوسف علي حسن علي الجيزة

9. هلال خليل عبد الحميد حميدة الجيزة

ثانيًا: تعديل من الماجستير إلي الدكتوراة:

م الاسم المديرية

1. شريف سيد إمام مشرف الجيزة

2. سامح أحمد مأمون البلتاجي دمياط

3. أحمد محمود شعبان عسس كفر الشيخ

4. عبد الله علي محمد علي هريدي القليوبية

5. أحمد محمد عكاشة متولي كريم الدقهلية

6. شريف زين العابدين أحمد لاشين الدقهلية

7. أحمد عبد العال سيد حسين بني سويف

8. عماد محمد السيد علي مجاهد الجيزة

9. حذيفة محمود إبراهيم الرومي دمياط

10. هاني سعد هلال علوان الدقهلية

11. شريف عبد المنعم محمد فرحات شعبان الجيزة

12. شريف محمد لبيب فتحي أمين القليوبية

13. عادل حسن إبراهيم محمد حسن الشرقية

14. أحمد أبو الوفا محمد تاج الدين قنا

15. محمود محسن سعد أبو السعود دمياط

16. عبدالغني محمد أحمد السيد كفر الشيخ

17. محمود هلال سيد أحمد سيد القليوبية

18. محمد أحمد إسماعيل عبد المجيد قنا

19. زكريا محمد عبد الشافي عبد العال قنا

20. رضوان سعد أحمد رضوان كفر الشيخ

21. محمد فتحي رجب أحمد الدقهلية

22. رمضان عبد الله عبد القادر سليم السويس

23. عمرو سعيد محمد محمد القليوبية

24. محمود سالم محمد سالم الجيزة

25. رمضان أحمد محمد حمد قنا

26. عصام عبد الفتاح محمد إبراهيم الجدي كفر الشيخ

27. محمد مصطفى كامل طه عبد الحق بورسعيد

ثالثًا: الحاصلون على الماجستير:

م الاسم المديرية

1. حسين محمد أحمد حسين سوهاج

2. علي عثمان قاسم محمود أسيوط

3. هيثم جودة حسن الرشيدي كفر الشيخ

4. عمرو عبد الموجود عبد الستار عبد الله الإسكندرية

5. عبد الرحمن أحمد حسن سيد غنيم الجيزة

6. الأمير محمد محمد عبد الرحمن الغربية

7. محمد عبد السلام حنفي الحلبي البحيرة

8. حسانين مصطفى حسانين بوشي أسيوط

9. أحمد عبد المنعم عبد الحفيظ أبو فيه البحيرة

10. حسن سيد محمد حسين بني سويف

11. حسام الدين سعيد حسين خليل قنا

12. سمير محمد إبراهيم السبيحيى الجيزة

13. أحمد عبد المنعم علي حسن الجيزة

14. عبد السلام محمد حسن السيد البحيرة

15. عبد الله محمد القطب الأبيض المنوفية

16. بسيوني فوزي قطب القطري البحيرة

17. هشام محمد عبد الرحمن محمد المنوفية

18. محمود سيد أحمد حسين أسيوط

19. كامل عبد النظير عبد الرحمن يونس سوهاج

20. أحمد الباز عبده الباز الدقهلية

21. السيد عبد الجواد السيد عبد الجواد دياب الغربية

22. تامر أحمد إبراهيم شكر الغربية

23. محمد عبد الحميد محمد علي أبو السعود الجيزة

24. علي علي السيد الشريف شمال سيناء

25. عبد الناصر علي صالح سيد المنوفية

26. أحمد ماهر فاروق الجبار الغربية

27. سعيد عبد العزيز بسوني القاضي الغربية

28. يحيى عبد العاطي السيد عبد العاطي البحيرة

29. أحمد عبد الرؤف عبد الرؤف أبو غطا البحيرة

30. شاذلي عشري عبد القادر إسماعيل سوهاج

31. محمود رأفت رمضان إسماعيل الدقهلية

32. السيد علي عباس عبد العال الشرقية

33. علاء عبد السلام عبد المنعم عبد العال سوهاج

34. محمد محمد عبد الباقي خليل خيال الدقهلية

35. أحمد محمود محمد حسن القليوبية

36. محمد رجب عبده خليفة البحيرة

37. رمضان صابر محمد حجازي سوهاج

38. أحمد زكي إبراهيم محمد سلطان الدقهلية

39. السيد علي السيد أحمد أبو عامر الجيزة

40. عمرو يحيى محمد حسان دمياط

41. رجب رمضان علي حميده كفر الشيخ

42. علي صلاح علي السواق كفر الشيخ

43. صبري محمد نصر الحصري البحيرة

44. محمد أحمد عبد الحميد محمد سوهاج

45. هاني رجب محمد محمود الشرقية

46. محمد أحمد مصطفى العفيفي الغربية

47. أيمن حمدي عبد القادر عطا الله البحيرة

48. سيد صادق أحمد أحمد الجيزة

49. أحمد محمد محمود محمد زيدان المنيا

50. محمد إسماعيل محمد عبد الحكيم المنيا

51. محمود أحمد السيد محمد عليوة الشرقية

52. محمد محمد شمس محمد حمودة الغربية

53. عطية شعبان عطية بنداري الرمادي شمال سيناء

54. شعبان محمد عبد السلام الهنداوي كفر الشيخ

55. أحمد رأفت حسن عبد الباري دمياط

56. عبد القادر عبد الكريم عبد القادر خضر البحيرة

57. محمد عبد الله محمد سليمان المنوفية

58. مصطفى علي علي الدسوقي الغربية

59. أسامة مجاهد عتابي محسن الجيزة

60. أحمد السيد عوض أبو العز دمياط

61. إسلام محمود عبد القوي عايد شمال سيناء

62. علي محمد مصطفى علي ناصر كفر الشيخ

63. كمال عرفه السيد بسيوني حلاوة البحيرة

64. مصطفى عبد الواحد إبراهيم إبراهيم شمس الدين المنوفية

65. أحمد صبري محمد عبد الله الجيزة

66. رجب عيد تمام سالم الجيزة

67. مصطفى رضا أحمد حسن المنيا

68. فوزي محمد أمين حسين سلطان المنوفية

69. مجدي سعيد محمد عطية الشرقية

70. سمير هاشم محمد بدوي الإسكندرية

71. مصطفى عطا ياسين خليل سوهاج

72. عبد الراضي محمد إبراهيم محمود الشرقية

73. محمد فرحات بهيج حسين الجيزة

74. أبو المعارف أحمد أبو المعارف سلاطين الإسكندرية

75. جمال عبد الناصر محسن عابدين سوهاج

76. حمدي محمدي سليمان قابيل المنوفية

77. عبد الله رمضان محمد محمد بركات الجيزة

78. وليد درويش مصطفى علي أسيوط

79. عزت صلاح حامد النفيلي بورسعيد

80. فؤاد مصطفى إبراهيم رمضان الغربية

81. مسعد رجب محمد شعبان كفر الشيخ

82. أيمن صلاح العربي محمود الأقصر

83. محمدي إبراهيم إبراهيم عبدون خضر الدقهلية

84. علي عماد الدين علي مصطفى أسيوط - منتدب بالديوان

85. أحمد محمد ياسين عبد الله ياسين كفر الشيخ

86. إبراهيم إبراهيم علي بسيوني الكتامي كفر الشيخ

87. محمد خيري حسين إبراهيم الجيزة



رابعًا: تعديل من الدبلومة إلى الماجستير:

م الاسم المديرية

1. السيد محسن محمد عبد السلام كفر الشيخ

2. إبراهيم محمد إبراهيم رمضان الدقهلية

3. محمد مجدي غنيم عوض القليوبية

4. محمد أحمد محمد حنيش كفر الشيخ

5. محمد عبد المنعم عبد الغني عيد كفر الشيخ

6. مصطفى محمد جمعة مصطفى الدقهلية

7. عبد الله عبد الحميد ربيع عبد الحميد الجيزة

8. عصام حسن أبو طالب شاهين المنوفية

9. أحمد جاد موسي جاد موسي القليوبية

10. توفيق محمود بدر بديوي الغربية

11. أحمد أحمد محمود عبد الرحمن الدقهلية

12. عبد ربه السعيد عبد ربه عبد الحميد القليوبية

13. أشرف محمد محمد الفرارجي المنوفية

14. محمد صلاح أمين محمد الجيزة

15. عنتر السيد السيد رزق كفر الشيخ

16. إسماعيل فتحي إسماعيل حسن الشرقية

17. أحمد أحمد محمد كردوس الجيزة

18. أيمن حسيب عبد الحميد عبد الخالق كفر الشيخ

19. محمد إبراهيم عبد الله أحمد الديوان العام

20. فتحي رجب إبراهيم خليل حسن كفر الشيخ

21. السيد كمال عبد الحميد سرور كفر الشيخ

22. أكرم عتريس توفيق محمد بني سويف

23. محمد أنور محمد شرف كفر الشيخ

24. عمر كمال جمعة شيمي الجيزة

25. عبد الفتاح أنيس عبد الفتاح محمد القصبي كفر الشيخ

26. محسن أحمد عبد الظاهر أحمد الجيزة

27. أحمد السيد عبد السلام السيد أبو الخير كفر الشيخ

28. السيد محمد عبدالكريم محمد كفر الشيخ

29. عاطف مبروك بطاوي مبروك الجيزة

30. خالد محمد محمود خليل الجيزة

31. محمد عبد العزيز عبد الوهاب سيد بني سويف

32. السعيد عبد اللطيف محمد علام كفر الشيخ

33. أحمد أبو المجد عثمان عبد الجليل قنا

خامسًا: الحاصلون على دبلوم الدراسات العليا:

م الاسم المديرية

1. محمد مصطفى عبد الخالق زيادة الدقهلية

2. هاني أبو بكر عابدين حجازي الغربية

3. شريف زينهم خليفة قشمر أسيوط

4. عوض بكر محمد عمر المنوفية

5. إبراهيم محمد إبراهيم محمود عويس الغربية

6. هاشم إبراهيم محمد هنداوي كفر الشيخ

7. حسن محمد السيد حامد أبو طيبة البحيرة

8. أحمد حمدين عبد الله شخيبة الإسكندرية

9. طاهر محمد طه سليمان البحيرة

10. إيهاب زمزمي محمد علي كفر الشيخ

11. صابر عبد الجواد محمد الشربيني الدقهلية

12. وليد علي محمد محمد الشرقية

13. محمود عبد الإله حامد ناصف الغربية

14. معوض فكري معوض الأفندي الغربية

15. تامر علي سليمان علي يوسف الجيزة

16. عبد الله محمد طه حسين الأقصر

17. علاء محمد إبراهيم مهدي الأقصر

18. مصطفى فرحات محمد عبد الرؤف الشناوي البحيرة

19. علاء الرفاعي حماده جمعه الجزار الغربية

20. حسين إبراهيم إمام محمد الجيزة

21. معاذ عادل محمد برهامي الكفوري مرسي مطروح

22. أحمد محمد أحمد إبراهيم علي خطاب السويس

23. حمدي علي عبد الله عبد القادر البحيرة

24. شعبان محمد صديق عبد العزيز القليوبية

25. إسلام أحمد جودة عبد العظيم شمال سيناء

26. محمد ماهر عبد الواحد منصور شمال سيناء

27. محمود عزت راجي محمود أسيوط

28. صافي جمال عبد الوهاب مرسي المنيا

29. أيمن محمد بسيوني عبد الرحمن كفر الشيخ

30. سليمان السيد عمر السقا كفر الشيخ

31. بدر السيد عبد العاطي عبد الحميد الإسكندرية

32. أحمد محمد رجب الخولي المنوفية

33. عبد الله حسن محمد مرعي الشرقية

34. حامد علي أحمد فرغلي أسيوط

35. عبد الباسط مرعي عبد العظيم كامل المنيا

36. حسين محمد قاسم حسن الأقصر

37. علي رمضان محمود صيام البحيرة

38. عادل مصطفى جاب الله شهاوي الغربية

39. عبد الرحيم أحمد عبد الرحيم محمد المنيا

40. الحسين يوسف أحمد يوسف الدقهلية

41. محمد حسن محمد حسن المنوفية

42. محمد مصطفى محمد خليل الغربية

43. أحمد سامي سيد محمد الجيزة

44. معوض أحمد عبد الغني محمد عبد الرحمن السويس

45. مصطفى حامد أحمد طه المنيا

46. أحمد حمزه مبارك حمزه البحيرة

47. محمد عبد النبي محمود عبد النبي سوهاج

48. رجب محمد رجب عطية المنوفية

49. محمود علي محمود سليمان الديوان

50. محمود حسن محمود حسن السويس

51. أحمد محمد صلاح محمود أمين أسيوط

52. علي عبد الرحمن علي عبد الرحمن المنيا

53. أحمد إبراهيم خليل أحمد كفر الشيخ

54. سمير صبري محمد غالي البحيرة

55. سامي أحمد عبد الرحمن محمد زهران بورسعيد

56. ماهر خلف حامد محمد سوهاج

57. إبراهيم بركات السيد خليل الغربية

58. محمد عابدين يونس هني المنيا

59. ياسر محمد عبد المجيد عوض المنيا

60. محمد يحيى صابر نجم كفر الشيخ

61. محمد فؤاد إبراهيم جاهين الإسكندرية

62. سيد محمود جاد الرب محمد الأقصر

63. السيد عبد الوهاب علي محمد الشرقية

64. أحمد عبد الغني علي الأشطل الغربية

65. عبد السلام ربيع عبد الحميد الجمل الغربية

66. محمود أحمد محمد بتت الغربية

67. إبراهيم عبد الستار عبد اللطيف حجاج الجيزة

68. رمضان حلمي عبد اللاه عبد الفتاح المنيا

69. حماده عبد القوي بهنسي محمد كفر الشيخ

70. حلمي عبد الحميد حلمي عقبة كفر الشيخ

71. صبحي سعيد سيد أحمد كفر الشيخ

72. حمدي محمد أحمد قناوي الأقصر

73. محمد محمد أحمد أبو شوشة البحيرة

74. خالد جمال عبد الناصر أبو العز السيد سوهاج

75. أنور السيد أحمد عبد الفتاح القليوبية

76. سعيد يوسف محمد سعد القليوبية

77. عبد العزيز سليمان محمد سليمان الشرقية

78. محمد فرحات أحمد بريش كفر الشيخ

79. أحمد أبو زيد إبراهيم نصر كفر الشيخ

80. السيد عوض السيد حماد البحيرة

81. محمد عبد العظيم حمزه أبو سعيد البحيرة

82. ربيع محمد طه مشرف بني سويف

83. محمد محمد بدوي منصور الغربية

84. أبو المكارم سعد علي أحمد أسيوط

85. محمود حمدي صالح عبد العزيز المنيا

86. علي يوسف مرسي يوسف الحصري كفر الشيخ

87. أحمد أحمد عرجاوي السقا كفر الشيخ

88. أشرف شعبان توفيق مبروك البحيرة

89. محمود أحمد محمد فرج سوهاج

90. يحيى محمد عبد الله محمد سوهاج

91. محمد رمضان مصطفى عبد الوهاب الجيزة

92. سمير مشحوت عبد الشال عمر الجيزة

93. عبد المغني محمد علي ميهوب المنيا

94. إبراهيم السيد عطية السيد كفر الشيخ

95. محمود محمد محمود محمد بني سويف

96. رمضان رمضان عبد العزيز المنسي بورسعيد

97. مصطفى عبد المؤمن محمد عبد المؤمن القليوبية

98. عبد الهادي السيد علي حبيب الشرقية

99. محمود عبد اللاه نوح عمر قنا

100. محمود محروس عبد الواحد حسن الجيزة

101. مصطفى عاشور عبد العزيز عبد الله المنيا

102. علي عبد الواحد علي عبد الواحد كفر الشيخ

103. أحمد فتوح أحمد برهامي الدخاخني الإسكندرية

104. إبراهيم منصور زكي حجاج البحيرة

105. أحمد فايز أحمد محمد شلبي البحيرة

106. مصطفى إبراهيم عبد الفتاح معروف القليوبية

107. عبد السلام محمد عبد الوارث كروش المنوفية

108. شعبان رمضان زكي محمد الجيزة

109. إبراهيم عبد الله علي محمد أسيوط

110. محمود محمد فتح الباب حسن المنيا

111. سعد محمد إسماعيل شبور كفر الشيخ

112. أسامة محمد متولي إسماعيل النجار البحيرة

113. إسلام محمد عبد المجيد عبد الله ناصر البحيرة

114. الدسوقي عبد الفتاح أحمد عبد الفتاح البحيرة

115. حسين طلال محمود عبد القوي البحيرة

116. شريف أحمد محمد صلاح المنوفية

117. عبد الله ربيع إبراهيم جاب الله الغربية

118. حسن أحمد عبد الله أحمد الجيزة

119. معتز ممدوح أحمد إبراهيم السويس

120. عبد التواب رجب محمد عثمان المنيا

121. محمد سمير عبد المنجي يحيى الإسكندرية

122. عادل شعبان سالم قطب البحيرة

123. رامي السعيد عبد الرازق علي البحيرة

124. عادل محمد منصور عبد الهادي البحيرة

125. أحمد محمد السيد النجدي الشرقية

126. الصادق السيد الصادق حسن الشرقية

127. محمد محمد مصطفى أحمد شتا الغربية

128. عبد القادر محمد عبد القادر أبو شادي الغربية

129. باسم إسماعيل محمد أحمد شاهين كفر الشيخ

130. حامد إبراهيم إبراهيم عبد الله كفر الشيخ

131. عبد اللطيف واصف مصطفى عبد السلام كفر الشيخ

132. كرم ممدوح عبد الونيس أبو المكارم البحيرة

133. طه مصطفى محمد محمد بني سويف

134. عبد الباسط إبراهيم محمد عبد اللطيف سوهاج

135. طارق ياسين بخيت عمران سوهاج

136. أحمد عبد الله بركات سعيد القليوبية

137. علاء عبد الرحمن محمد هزاع القليوبية

138. عصام داود محمد داود المنوفية

139. علي السيد علي علي الشرقية

140. سعيد محمد عبد العال حسن الغربية

141. أحمد إبراهيم السيد تركيه الغربية

142. محمود سعيد بكري محمد سليمان الجيزة

143. محمد أحمد داخلي علي المنيا

144. عبد المنعم محمد عبد اللطيف السرطاسي دمياط

145. مصطفى محمد علي إبراهيم كفر الشيخ

146. عبد العزيز رزق الله رزق الله الدناصوري كفر الشيخ

147. عمرو محمد عبد الوهاب فرج كفر الشيخ

148. عبد الناصر عبد الونيس حسين عبد الدايم كفر الشيخ

149. سعيد أحمد موسي حسين الأقصر

150. جودة السيد محمد جاويش البحيرة

151. رضا سالم علي عبد الخالق البحيرة

152. محمود شعبان محمد شحاتة البحيرة

153. ربيع أحمد سلطان عبد السيد البحيرة

154. محمود جمال علواني عبد الحليم بني سويف

155. أحمد علي عبد المعين حسن سوهاج

156. مطيع سليمان محمد حسن سوهاج

157. أشرف رمزي بدوي غالي القليوبية

158. عبد الباقي مختار عبد الباقي حسن القليوبية

159. حسام محمد كمال الدين عبد الرحمن القليوبية

160. طه عبد العزيز سالم الشيخ القليوبية

161. عاطف السعيد علي يوسف المنوفية

162. محمد السيد إبراهيم السيد الشرقية

163. رضا بركات عبد الحفيظ يونس الشرقية

164. أحمد محمد حمد سويلم الشرقية

165. أنس عامر محمد عامر الشرقية

166. مجدي محمد السيد حسن الغربية

167. يوسف شعبان عبد اللاه إمام الجيزة

168. هاني راضي الصاوي عبد الهادي الجيزة

169. رجب إبراهيم جاد الرب محمود الجيزة

170. محمد أحمد السيد إبراهيم الجيزة