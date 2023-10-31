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زلزال بقوة 6.6 درجة قبالة السواحل الشمالية في تشيلي

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حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 09:31 مساءً - ضرب زلزال بلغت قوته 6.6 درجة على مقياس ريختر قبالة السواحل الشمالية في تشيلي، كما شعر به سكان عدة مقاطعات في الأرجنتين المجاورة.

وذكر مركز المسح الجيولوجي الأمريكي أن الزلزال وقع في تشيلي على عمق 42 كيلومترًا وشعر به سكان مقاطعات أرجنتينية حدودية وكائنة بوسط البلاد منها "مندوزا" و"سان خوان" و"كوردوبا"، وذلك حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية.

ولم تعلن السلطات في تشيلي عن وقوع أي إصابات أو قتلى أو خسائر جراء الزلزال، كما لم تصدر أي تحذيرات من وقوع موجات مد عاتية (تسونامي).

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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