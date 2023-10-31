مصطفى مدبولي: الدولة حريصة على أن تسابق الزمن وأن تقوم بالتعمير والتنمية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 09:31 مساءً - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن سيناء ستظل أغلى جزء على قلب كل مصري، ولن نسمح بأي صورة من الصور بأن نتخلى عن متر واحد من هذه الأرض، مشيرا إلى أن هذه الرسالة التي سنظل جميعا نؤكدها دوما، وأنه لتأمين أي بقعة لا بد أن يصاحب ذلك عمليات تنمية، وأن يتم تعميرها بسكان للدفاع عن هذه الأرض كخط دفاع أول ضد أي فكر خبيث يحاول استغلالها

جاء تأكيد رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه اليوم بشيوخ وأهالي سيناء بقرية الجورة، وهي إحدى قرى مركز ومدينة الشيخ زويد، حيث شهد اللقاء مظاهر ود وترحيب بزيارة رئيس مجلس الوزراء، والوفد الوزاري والمسئولين والإعلاميين للمحافظة.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي حديثه للشباب السيناوي من الحضور: لا توجد دولة لديها تفكير أن تتخلى عن قطعة أرض أو أي جزء من أرضها لأي طرف آخر وفي نفس الوقت تقوم باستثمار 610 مليارات جنيه بها، وأضع في الخطة الاستراتيجية التي سأقوم بتنفيذها 400 مليار جنيه إضافية لتصبح أكثر من تريليون جنيه استثمارات لإحداث عمليات التنمية.

وأضاف رئيس الوزراء: تعودنا أن نعمل دون أن نتحدث كثيرا، ونحن نسير على نهج السيد الرئيس في هذا الشأن، فنحن ندع العمل يتحدث، مشيرا إلى الحجم الهائل من الأعمال التي تم تنفيذها، ولافتا إلى الزيارة التي قام بها لسيناء قبل 2011، وكان هناك توتر وقلاقل قبلها في 2010، متحدثا عن شكل الطرق ومختلف المناطق، وقال: كان لدي يقين أن هذه المنطقة تستحق منا تنمية عظيمة كواجب علينا، وهو ما نقوم به الآن، فنحن نقوم بتعويض عشرات السنين نتيجة الظروف التي مرت بها المنطقة، سواء كان احتلالا أو ظروفا خارجة عن إرادتنا وعدم القدرة على القيام بذلك بالصورة الكافية.

لكم.

واختتم الدكتور مصطفى مدبولي حديثه بالتأكيد للأهالي أن دورهم خلال الفترة المقبلة سيكون كبيرا في الحفاظ على هذا الجزء الغالي من أرضنا المصرية، مشيرا لما قاله في أحد اللقاءات الدولية مؤخرا من أنه ليس هناك دولة مثل مصر تحيطها الحروب والنزاعات من كل جانب على حدودها؛ الغرب والجنوب والشرق، ونحن نتعرض بذلك لتحد قويّ، وهناك هدف وحيد هو أن تقع الدولة المصرية، ولا يزال الحلم الذي أجهضته الدولة هو إعادة ترتيب الشرق الأوسط يراود البعض، ولن نسمح مرة أخرى أن تهدم مصر لأي طرف من الحدود؛ فكل إمكانات الدولة مسخرة للحفاظ على الأمن الداخلي ومن الخارج؛ فلن يستطيع أي طرف أيا كان أن يفكر في أن يمس أرضنا بسوء، وهو دوركم أن تؤمنوا بأن هذه هي رسالة الدولة وسياستها، وما نقوم به الآن والمتابعة من السيد الرئيس ليلا ونهارا، وما سيتم تنفيذه سيكون بأيديكم ومن خلال شركاتكم، والتنمية هي السبيل الوحيد لجلب الخير لكم؛ لتكون هذه المنطقة من أفضل المناطق على مستوى العالم.

بدوره كان اللواء دكتور/ محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، قد تحدث خلال كلمة قصيرة في أثناء اللقاء عن مسارات التنمية التي تشهدها المحافظة، وأنه يهيأ إليه في هذه الآونة أنه يستمع لصوت السيد رئيس الجمهورية وهو ينادي "حي على التنمية.. حي على التنمية"، كما أكد اللواء أركان حرب/ محمد ربيع، قائد الجيش الثاني الميداني، أننا مستمرون في صون هذه البقعة الطاهرة، موجها الشكر لأهالي سيناء على ما يقدمونه في سبيل البناء والتنمية.