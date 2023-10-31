إنفانتينو يعلن منح السعودية استضافة مونديال 2034 .. رسميا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 09:32 مساءً - أعلن السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، منح المملكة العربية السعودية شرف استضافة بطولة كأس العالم 2034، بعد أن تقدمت واحدها لاستضافة البطولة.

وقبل قليل، أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم أن المملكة العربية السعودية هي الدولة الوحيدة التي تقدمت لاستضافة بطولة كأس العالم نسخة 2034.

جاء ذلك بعد إعلان أستراليا انسحابها من سباق استضافة البطولة لتترك السعودية وحيدة في ذلك الماراثون، فيما قررت قارة آسيا عدم التقدم بأي ملف آخر والاكتفاء بعرض السعودية لاستضافة البطولة المرموقة.

وكتب إنفانتينو عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام منذ قليل: "سيتم استضافة أفضل بطولة على وجه الأرض، من قِبل كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية في عام 2026، في قارة أمريكا الشمالية".

وأضاف: "ومن المقرر أن تتم استضافة النسختين المقبلتين من كأس العالم، نسخة 2030 في قارة أوروبا (البرتغال وإسبانيا) وأفريقيا (المغرب)، مع إقامة ثلاث مباريات احتفالية في أمريكا الجنوبية (الأرجنتين، باراجواي وأوروجواي)".

وواصل: "وفي عام 2034 ستستضيف قارة آسيا البطولة (المملكة العربية السعودية)، ثلاث نسخ وخمس قارات وعشر دول ستتشارك في تنظيم المباريات في البطولة، وهذا ما يجعل كرة القدم عالمية حقًا!".

وأردف: "تمت الموافقة على عمليات تقديم العطاءات بالاجماع من خلال مجلس فيفا- حيث يتم تمثيل جميع الاتحادات القارية الستة- بعد حوار بناء ومشاورات مكثفة، شكرًا لكل من شارك في هذا الحوار الإيجابي".

واستكمل: "كرة القدم توحد العالم بشكل لا مثيل له في أي رياضة أخرى، وكأس العالم لكرة القدم هو العرض المثالي لرسالة الوحدة والشمول، فضلاً عن تقديم توضيح مهم لكيفية التقاء الثقافات المختلفة معًا، وتمكنها من التعلم وفهم بعضها البعض بشكل أفضل".

وأكد: "بينما نعيش في عالم منقسم وعدواني بشكل متزايد، فإننا نظهر مرة أخرى أن كرة القدم، الرياضة العالمية الرائدة، تتحد بشكل لا مثيل له، نحن جميعًا نحتاج إلى مناسبات الوحدة هذه، وبطولات كأس العالم المقبلة توفر قوة فريدة من نوعها لتحقيق ذلك".