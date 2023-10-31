المتحدث باسم مجلس الوزراء يكشف تفاصيل المرحلة الثانية من تعمير سيناء

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 10:28 مساءً - قال المستشار سامح الخشن المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن زيارة رئيس الوزراء لسيناء كانت ستتم قبل ذلك، ولكن توافقت مع الأحداث الجارية في غزة، مبينا أنها تعطى رسائل واضحة وصريحة، عن وضع سيناء بالنسبة لمصر.

وأضاف «الخشن» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة»، اليوم الثلاثاء، أن سيناء ليست مجرد صحراء، وليست جزء منفصل عن مصر، بل سيناء في قلب مشروع التنمية المصرية، منوها أن الرئيس كان له نظرة حكيمة وثاقبة وعميقة منذ عام 2014، ونحن نواجه موجة إرهاب عاتية، حيث أطلق الرئيس المشروع القومي لتنمية سيناء بالتوازي مع مكافحة الإرهاب.

وأردف «الخشن»، أنه تم استعراض ما تم تحقيقه على مدار السنوات الماضية من خلال كلمة رئيس الوزراء، والمخطط المقبل في المرحلة الثانية لتنمية سيناء، بتدشين خطة التطوير الاستراتيجي التي تكم مشروع التنمية في سيناء، مؤكدا أن المخاطر كانت تأتي من الجبهة الشرقية لمصر على مدار تاريخها، من سيناء، حيث تعرضت لتهميش تنموي لفترة طويلة، إلا أنه منذ 2014 كان هناك برنامج قوي وطموح وواسع النطاق ويشمل العديد من المحاور، من سكنية وتنمية عمرانية ورعاية صحية وبنية تحتية، والمرحلة الأولى كانت المرحلة الصعبة، وهي البنية التحتية الأساسية، والذي كان بالتزامن مع مكافحة الإرهاب.