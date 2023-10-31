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القاهرة الإخبارية: واشنطن تؤكد إقامة الدولتين على أساس حدود 1967 الحل الأمثل للنزاع

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احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 10:29 مساءً - نقلت قناة القاهرة الإخبارية، عن مراسلها، تأكيده أن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أكد أن حل الدولتين على أساس حدود 1967 هو الحل الأمثل للنزاع بين الفلسطينيين والإسرائليين.

 

وفى وقت سابق ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة شرق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بعد قصف الطائرات الحربية برج المهندسين والمكون من 24 شقة سكنية فوق رؤوس ساكنيه، أسفر عن استشهاد أكثر من 45 فى تقدير أولى.

 

أعلنت مصادر صحفية فلسطينية، الثلاثاء، استشهاد وإصابة أكثر من 400 فلسطينيا في مجزرة اسرائيلية بشعة بحق المدنيين في معسكر جباليا شمال غزة.

 

 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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