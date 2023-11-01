وزير الأوقاف يعرض جهود الوزارة في سيناء من 2014 حتى نهاية أكتوبر 2023

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أحمد جودة - القاهرة - عرض الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، جهود الوزارة في سيناء من 2014م حتى نهاية أكتوبر2023.

وجاءت جهود وزارة الأوقاف خلال تلك الفترة في سيناء كالاتي:-

إحلال وتجديد وصيانة وتطوير 399 مسجدًا

افتتاح 101 مسجد منها من سبتمبر 2020 حتى 30 أكتوبر 2023م

فرش أكثر من 1081 مسجدًا بكمية بلغت 224904 م2 من السجاد

صرف أكثر من 32 مليون جنيه في مجال البر وخدمة المجتمع

توزيع 285 طن لحوم

و 83 ألف شنطة سلع غذائية على الأسر الاولى بالرعاية

تعيين 150 إمامًا جديدًا والتعاقد مع 35 آخرين

اعتماد أربعة مراكز للثقافة الإسلامية

منها مركز واحد باللغات الأجنبية بمسجد الصحابة بشرم الشيخ

واعتماد مركزين لإعداد محفظي القرآن الكريم

إنشاء 22 مكتبة بالمساجد الكبرى

ودعمها بـ 19417 إصدارًا في تصحيح المفاهيم ومواجهة الفكر المتطرف

حصول 10 مساجد على شهادة الجودة والاعتماد من الفئة (أ)

تسيير العديد من القوافل الدعوية المشتركة بين الأزهر والأوقاف والإفتاء