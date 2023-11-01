أخبار مصرية

وزير الأوقاف يعرض جهود الوزارة في سيناء من 2014 حتى نهاية أكتوبر 2023

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/14
  • 2/14
  • 3/14
  • 4/14
  • 5/14
  • 6/14
  • 7/14
  • 8/14
  • 9/14
  • 10/14
  • 11/14
  • 12/14
  • 13/14
  • 14/14

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف يعرض جهود الوزارة في سيناء من 2014 حتى نهاية أكتوبر 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عرض الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، جهود الوزارة في سيناء من 2014م حتى نهاية أكتوبر2023.

وجاءت جهود وزارة الأوقاف خلال تلك الفترة في سيناء كالاتي:-

إحلال وتجديد وصيانة وتطوير 399 مسجدًا

افتتاح 101 مسجد منها من سبتمبر 2020 حتى 30 أكتوبر 2023م

فرش أكثر من 1081 مسجدًا بكمية بلغت 224904 م2 من السجاد

صرف أكثر من 32 مليون جنيه في مجال البر وخدمة المجتمع

توزيع 285 طن لحوم

و 83 ألف شنطة سلع غذائية على الأسر الاولى بالرعاية

تعيين 150 إمامًا جديدًا والتعاقد مع 35 آخرين

اعتماد أربعة مراكز للثقافة الإسلامية

منها مركز واحد باللغات الأجنبية بمسجد الصحابة بشرم الشيخ

واعتماد مركزين لإعداد محفظي القرآن الكريم

إنشاء 22 مكتبة بالمساجد الكبرى

ودعمها بـ 19417 إصدارًا في تصحيح المفاهيم ومواجهة الفكر المتطرف

حصول 10 مساجد على شهادة الجودة والاعتماد من الفئة (أ)

تسيير العديد من القوافل الدعوية المشتركة بين الأزهر والأوقاف والإفتاء

5cecc36405.jpg
9c071b4a31.jpg
658cd55e43.jpg
f6e8bea643.jpg
9af5222ac2.jpg
7569b69353.jpg
b40d9815f8.jpg
8d13c58df3.jpg
583aa8d152.jpg
f963b84e73.jpg
6ae82722b3.jpg
449330db75.jpg
f2c8208148.jpg
سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

Advertisements

قد تقرأ أيضا