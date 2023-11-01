انت الأن تتابع خبر بيع ثلاثة صقور فرخ شاهين في مزاد نادي الصقور السعودي بـ 266 ألف ريال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت الليلة الـ 20 من مزاد نادي الصقور السعودي، اليوم، بيع ثلاثة صقور شاهين فرخ بمبلغ 266 ألف ريال، وشط حضور كثيف من محبي وهواة صيد الصقور.

تفاصيل الليلة الـ 20 من مزاد نادي الصقور

وبدأت الليلة المزادية ببيع الصقر الأول شاهين، طرح سعد، لملاكه الثلاثة عمر وماجد وعوض المخلفي، وتم بيعه بمبلغ 137 ألف ريال.

ثم دخل الصقر الثاني المزايدة، وهو من نوع شاهين فرخ طرح وادي الدواسر، واشترك في صيده الطواريح عساف وعبد الله الدوسري، وشعيفان، وجرى بيعه بمبلغ 75 ألف ريال.

واختتمت الليلة بعرض الصقر الثالث من نوع شاهين فرخ، مكان صيده (البريدي)، لمالكه يحي المرواني، وتم بيعه بمبلغ 54 ألف ريال.

نادي الصقور السعودي

وكان نادي الصقور السعودي قد تأسس، بأمر من الملك سلمان، في عام 2017، وبإشراف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عبد العزيز آل سعود، ويترأس مجلس إدارته صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.

إجمالي مبيعات ⁧#مزاد_نادي_الصقور_السعودي⁩ 2023 في يومه العشرين 266,000 ريال سعودي



⁧#نادي_الصقور_السعودي⁩ 𓅃 pic.twitter.com/tTOfD4J95J — نادي الصقور السعودي Saudi Falcons Club (@SaudiFalconClub) October 31, 2023

ويهدف نادي الصقور إلى جمع كل المهتمين بهواية الصيد بالصقور والصقارين ومحبي الصيد في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية على منصة واحدة، بهدف الحفاظ على هواية صيد الصقور كونها موروثًا شعبيًا وثقافيًا، عبر تنظيم وتنفيذ العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والمزادات.

كما تهدف مزادات نادي الصقور إلى تشجيع الاستثمار، وتنظيم آلية البيع والشراء، وتوفر مزايا عديدة لملاك الصقور منها استقبال فريق نادي الصقور للطواريح في كل منطقة من مناطق المملكة، ويقومون بفحص الطير وتسجيل الطرح في وقتها، كما يوفر مزاد نادي الصقور الانتقالات والسكن لملاك الصقور من وإلى مقر المزاد، وتتم عملية المزاد بشكل مباشر وسريع، ويتم بثها على القنوات التليفزيونية، كما يتم بثها على صفحات نادي الصقور.