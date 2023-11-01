انت الأن تتابع خبر عودة المياه لمنطقة فيصل.. رجعت تدريجي بعد إصلاح خط طرد محطة صرف صحي الطالبية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الجيزة عن عودة المياه لمنطقة فيصل ومتفرعتها، ومنها الطوابق والطالبية وكفر طهرمس، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الإصلاح الخاصة بالكسر المفاجئ في خط طرد قطره يصل لـ 1500 مم والذي يوجد في محطة صرف صحي الطالبية.

عودة المياه لمنطقة فيصل بعد إصلاح خط طرد

وأعلنت الشركة عن عودة المياه لمنطقة فيصل من جديد، وذلك بعد البيان الذي نشرته في وقت سابق عن تعرض خط طرد محطة الصرف الصحي في الطالبية للكسر بسبب أعمال توسعة طريق المنشية في فيصل، وهو الأمر الذي نتج عنه توقف المحطة وقطع مياه الشرب إلى أن تم الانتهاء من أعمال الإصلاح وتشغيل المحطة وعودة المياه من جديد.

وأيضاً دفعت الشركة بالعديد من الفروق الفرق الخاصة بالإصلاح والمعدات و30 شفاط، وهو الذي استطاع أن يسحب المياه التي حدثت بسبب الكسر، ووفرت الشركة أيضاً السيارات المخصصة لمياه الشرب الصالحة في كل المناطق التي تتأثر بانقطاع المياه أثناء فترة الإصلاح التي وجدت فيها.

شركة مياه الشرب في الجيزة

وأكد المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الجيزة في وقت سابق، إنه تم تحضير المعدات والمركبات التي تستعمل في التصدي لكل الأزمات والكوارث الطبيعية مثل السيول والأمطار الغزيرة.

وتمت الإشارة إلى اصطفاف 100 معدة متنوعة وجاءت بمشاركة 35 معدة من معدات في أحياء محافظة الجيزة، وأيضاً تنوعت الكثير من المعدات والمركبات ما بين سيارات مياه وشفاطات تطهير وسيارات مدمجة، وكباشات، وسيارات تمويل، وسيارات مجهزة بأوناش، وسيارات سيول، وقلابات، وحفارات برمائية، ولوادر حفر، وسيارات فوتون، وكمبروسورات تكسير أسفلت، وأبراج إنارة، وكيبوتات، وبدالات، بالإضافة إلى مهمات السلامة والصحة المهنية.