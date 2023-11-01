نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيزة تحصد المركز الرابع على مستوى الجمهورية في خماسي كرة القدم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفذت وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للتنمية الرياضية - الإدارة العامة للاتحادات النوعية واللجان الرياضية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بأسوان دوري اللجان الرياضية للعاملين بمديريات الشباب والرياضة علي مستوي الجمهورية.

وحصل فريق مديرية الشباب والرياضة بالجيزة على المركز الرايع على مستوى الجمهورية في خماسي كرة القدم.

ويأتى ذلك فى إطار السياسة العامة لوزارة الشباب والرياضة لتشجيع المواطنين على ممارسة الرياضة، وإقامة بطولات رياضية دورية للعاملين بقطاع الشباب والرياضة، لخلق نوع من التنافس والترابط والتقارب بين المشاركين.

يُقام الدوري تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خلال الفترة من 29 حتى 1 نوفمبر 2023 الجارى بمشاركة 21 لجنة رياضية علي مستوي الجمهورية يتنافسون فى كرة القدم الخماسية، وتنس الطاولة رجال وسيدات.

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