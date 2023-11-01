نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التغيرات المجتمعية.. ندوة لشباب أندية التطوع في محافظة الجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفذت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة -إدارة تنمية الشباب-، ندوة بعنوان "التغيرات المجتمعية "ضمن الخطة المركزيه لدعم انديه التطوع والفتاه بمركز شباب نزلة السيسي التابع لإدارة شباب الهرم.

حضر الندوة اكثر من 46 شاب وفتاة بأندية الفتاة والتطوع من مراكز شباب ( منيل شيحه، الجيزة، أرض اللواء، إمبابة ونزلة السيسي ).

تهدف الندوة إلى توضيح قيمة الوقت وكيفية إدارته والاستفادة المثلى منه، تناولت الندوة أيضًا ضرورة تدعيم القيم الإيجابية المختلفة داخل المجتمع لأنها الأساس فى بناء مجتمع متماسك قائم على الإحترام كما تطرق الحديث إلى كيفية التعامل مع الاهل في ظل الثورة التكنولوجية الحديثه التى غالبا ماتؤثر بالسلب على علاقة الفرد بأسرته مالم يتم إستخدامها بشكلٍ صحيح.

وأكد الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة علي ضرورة الاهتمام بهذه البرامج التوعوية المقدمة للشباب والتى تعزز القيم الأخلاقية المفقوده داخل المجتمع.

وتم تنفيذ المشروع تحت رعاية الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وتوجيهات نجوى صلاح رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب، الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة وإشراف عادل فهمي وكيل المديريه لشؤون الشباب،إلهام فؤاد مدير الإدارة، مها سعودي منسقة ومسؤول أندية التطوع بالمديرية، هبه السعيد منسقة أندية الفتاة بالمديرية

حاضر الندوة منة منصور.

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