نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. "نوال خميس" رائدة الزراعة "حدوتة مصرية" في إذاعة الشرق الأوسط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نوال خميس رائدة الزراعة في محافظة الفيوم، وعضو الحملات القومية لزراعة المحاصيل الاستراتيجية، تحل ضيفًا على الإذاعي أحمد إبراهيم من خلال برنامج "حدوتة مصرية" العاشرة مساء الخميس المقبل 2 نوفمبر في إذاعة الشرق الأوسط.

وتتحدث عن مشوار حياتها، ونشأتها، وجذورها، وتعليمها، ورحلتها مع الأرض والزراعة، وتكريمها من جميع وزراء الزراعة ومحافظو الفيوم.

وتتناول أيضًا رحلاتها خارج مصر لعرض تجاربها الناجحة في الزراعة، وكيف حققت التوازن بين عملها في مهنة الفلاحة الشاقة، وتربية أولادها، والحفاظ على أسرتها

كما تتحدث "خميس" عن الزراعة باعتبارها المصدر الرئيسي لإنتاج غذاء الشعب.

والجدير بالذكر أن الحاجة نوال خميس )(87 عامًا) ولدت في قرية بياهْمو بمحافظة الفيوم عام 1936، وكانت وحيدة والديها، والتحقت بمدرسة خاصة للغات بالفيوم حتى حصلت على الثانوية العامة عام 1956، وكان حلم حياتها دراسة الصحافة في كلية الأدب جامعة القاهرة ولكنها تزوجت عام 1957 من ضابط بالقوات المسلحة، ونظرًا لطبيعة عمله اضطرت إلى الإقامة مع والدها، تساعده في زراعة الأرض؛ حيث يمتلك 40 فدان حتى تولّت هي المسؤولية بالكامل بعد وفاة والدها ثم زوجها.

قصة حياة طويلة حافلة بالعطاء والانجازات والنجاحات، وهي الأم والجدة العظيمة لأبناء وأحفاد، وكذلك القدوة والمثل الذي يجب أن يحتذى لأولادنا.

تجدر الإشارة إلى أن ‏ "حدوتة مصرية" برنامج يسلّط الضوء على كل العلماء والخبراء والزراع والصناع والمبدعين المصريين، بشتى المجالات في الداخل والخارج، أيضًا كل من يقدّم خدمات جليلة للوطن من خلال استضافتهم، وعرض قصة كفاحهم ونجاحهم وتقديمهم كنموذج وقدوة طيبة تحتذى للشباب المصري.

والبرنامج يذاع الخميس من كل أسبوع فى العاشرة مساءً بإذاعة الشرق الأوسط، ‏إعداد وتقديم أحمد إبراهيم، و‏تردد إذاعة الشرق الأوسط 89.5 fm أو 774 am، وعلى النايل سات تردد 11765.