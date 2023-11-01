نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطور منتجات مصنع سيماف برؤية عصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجاحات مستمرة، برؤى علمية متطورة تواصل بها الهيئة العربية للتصنيع مجهوداتها للتحديث والتطور التكنولوجي لكافة نظم وأساليب التصنيع بجميع وحداتها الإنتاجية وتدريب وتطوير كوادرها البشرية، وفي مقدمتها مصنع مهمات السكك الحديدية "سيماف" التابع للهيئة،تحقيقا لأهداف الجمهورية الجديدة.

وقد نجحت الهيئة العربية للتصنيع في تنفيذ العديد من الخطوات لتحديث وتطوير مصنع سيماف ليصبح صرحا صناعيا قويا، وفقا لأحدث نظم التصنيع الذكي في هذه الصناعات المتخصصة ، ومن بينها توقيع عقد اتفاق مع شركة الشرق الأدني للخدمات (Near East Services (NES.

في هذا الصدد، أعرب اللواء أ.ح. مهندس "مختار عبد اللطيف" رئيس الهيئة العربية للتصنيع عن إعتزازه بالتعاون الجاد مع شركة الشرق الأدني للخدمات (Near East Services (NES، وخبراتها المتميزة في تقديم الإستشارات للحصول علي شهادات الجودة وفقا للمعايير العالمية.

وأوضح أنه تم الإتفاق علي تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات والحصول علي التدريب والتأهيل والدعم الفنى تمهيدًا لحصول مصنع مهمات السكك الحديدية "سيماف" على شهادة ال(IRIS) رفيعة المستوي – المعيار الدولي لصناعة السكك الحديدية وفقًا للمواصفة الدولية (ISO22163:2023)، فى أنشطة التصميم ومراحل التصنيع لجميع المنتجات المنفذة بمصنع "سيماف" طبقًا لتوصيف منظمة ال(IRIS).

وأضاف أن الهيئة العربية للتصنيع تتطلع بقوة لتعزيز التعاون مع شركة NES) ) ،وحصول مصنع سيماف علي هذه الشهادة الدولية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" لتوطين التكنولوجيا وجذب الإستثمارات وتلبية كافة احتياجات مشروعات النقل المتنوعة وزيادة معدلات التصدير للدول الأفريقية والعربية الشقيقة والصديقة، بمنتجات متطورة تحمل شعار "صنع في مصر"، مؤكدا أن قضية الصناعات التصديرية تمثل أولوية للهيئة العربية للتصنيع ضمن مجالات التعاون المشترك ،وذلك لزيادة مؤشر الصادرات المصرية كأحد روافد رفع العائدات المالية للدولة.

من جانبه، أعرب المهندس " عثمان محمد عثمان " رائد مجال الجودة في مصر ومؤسس شركة الشرق الأدني للخدمات (NES) عن تقديره لهذا التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، ذات الدور التاريخي الرائد في في كافة مجالات الصناعة منذ تأسيسها، مشيرا أننا نستهدف بهذا الإتفاق عقد المزيد من الشراكات المشتركة لتقديم الدعم والإستشارات الفنية والتدريب وتبادل الخبرات في كافة مجالات الصناعة المختلفة بجميع وحدات الهيئة،مؤكدا أن حصول مصنع مهمات السكك الحديدية "سيماف" التابع للهيئة العربية للتصنيع على شهادة IRIS)) الدولية، تعد ميزة تنافسية وتفضيلية كبيرة، للدخول بقوة لزيادة معدلات التصدير للدول الأفريقية والعربية من منتجات المصنع في كافة مجالات السكك الحديدية ومترو الأنفاق ووسائل النقل الذكية.



وبدورها، أشادت الأستاذة "أمينة عثمان" نائب رئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأدني للخدمات (NES) بإلتزام الهيئة العربية للتصنيع الظهير الصناعي للدولة بكافة معايير الجودة العالمية من خلال خبراتها المتميزة في تنفيذ مختلف المشروعات الصناعية والإقتصادية والمبادرات التنموية المختلفة.