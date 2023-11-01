وزير الري يناقش مع وكيل وزارة المياه الأردنية تأثير اللاجئين على الموارد المائية في البلدين

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أحمد جودة - القاهرة - ناقش الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري مع المهندس جهاد المحاميد، وكيل وزارة المياه والري الأردنية، تأثير اللاجئين في كل مصر والأردن على الوضع المائي في البلدين.

كما بحثا ما يتطلبه وجود ملايين اللاجئين في البلدين من توفير احتياجاتهم المائية، وهو ما يشكل ضغطا كبيرا على الموارد المائية المحدودة في البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الري مع وكيل وزارة المياه والري الأردني، على هامش فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه.

وشدد الوزير ووكيل الوزارة الأردني على أن مواجهة هذه المتطلبات المتزايدة لتوفير المياه للاجئين؛ يتطلب زيادة مرونة الدول؛ ليس فقط في التعامل مع التغيرات المناخية، ولكن أيضا في التعامل مع ملف اللاجئين.

وقال وزير الري، إن هناك تشابها بين الموقف المائي في مصر والأردن؛ في ظل ما تواجهه البلدين من شح مائي، والاعتماد بنسبة ٩٨% في مصر و٤٠% في الأردن على المياه الواردة من خارج الحدود.

وأكد سويلم، امتلاك كل من مصر والأردن خبرات متميزة في مجال إدارة المياه، مشددا على ضرورة الاستمرار في تبادل هذه الخبرات بين الجانبين خاصة في مجال مشروعات الترابط بين الماء والغذاء والطاقة، فضلا عن تنفيذ زيارات ميدانية متبادلة للتعرف على التجارب الناجحة؛ للتعامل مع التحديات المائية في البلدين، لا سيما في مجال الري الحديث والتحلية وترشيد استخدام المياه.

ودعا الدكتور سويلم الأردن للانضمام إلى مبادرة AWARe لتكيف قطاع المياه مع التغيرات المناخية، والتي أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ COP27.