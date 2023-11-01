أبو الغيط: مخططات شريرة تحاك ضد فلسطين والدول العربية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 1 نوفمبر 2023 05:31 مساءً - قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن معركة ⁧‫التهجير القسري‬⁩ للفلسطينيين يبدو أنها ستكون معركة طويلة.

جاء ذلك خلال تدوينة له على منصة إكس.

وقال أبو الغيط إن معركة ⁧‫التهجير القسري‬⁩ للفلسطينيين يبدو أنها ستكون معركة طويلة تحتاج إلى تضامن عربي مكثف لإحباط المخططات الشريرة التي تحاك ضد ⁧‫الشعب الفلسطيني‬⁩ والدول العربية.

جدير بالذكر أن أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، أدان بأشد العبارات قصف إسرائيل لمخيم جباليا اليوم، والذي أدى لاستشهاد وإصابة أكثر من 250 شخصًا، وقال أبو الغيط إن هذه جريمة تضاف لجرائم الاحتلال في غزة، ولا يُمكن لضمير العالم أن يظل صامتًاحيالها. ونقل جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام عن أبو الغيط قوله: إن كل يوم يمر على استمرار هذه المذبحة يضع النظام الدولي كله، وجوهره القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، على المحك، إذ كيف لا يُمكن لهذا النظام ادعاء التفوق الأخلاقي والحضاري في ظل المذابح اليومية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بضوء أخضر من قوى عالمية ترفض وقف إطلاق النار.

وجدد أبو الغيط الدعوة إلى وقف فوري للعمليات العسكرية في غزة، وقال إن المجتمع الدولي مسئول عن هذه الدماء التي تسيل كل يوم، وإنأهل القطاع يتعرضون لخطر الموت بالقصف أو بالتجويع والحصار، مضيفًا أن دخول المساعدات الإنسانية للقطاع بشكل فوري يظلمسئولية عالمية وأممية.