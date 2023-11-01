مستشفى العريش تستعد لاستقبال 10 مصابين فلسطينيين لتقديم الرعاية الطبية لهم

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 1 نوفمبر 2023 05:31 مساءً - تستعد مستشفى العريش العام لاستقبال 10 مصابين فلسطينيين قادمين من قطاع غزة للعلاج في المستشفيات المصرية بعد إنهاء الإجراءات اللازمة ليكون إجمالي من عبر خلال اليوم الأول من السماح لعبور المصابين 17 حالة.

ووصل قبل قليل، 4 مصابين من الفلسطينيين لمستشفى العريش العام و3 مصابين لمستشفى بئر العبد المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وأكدت مصادر طبية بمعبر رفح البري عن وصول 7 مصابين فلسطينيين للمعبر و7 مرافقين لهم تمهيدا لنقلهم إلى المستشفيات المصرية للعلاج داخلها وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

واصطفت 40 سيارة إسعاف داخل معبر رفح البري لاستقبال المصابين الفلسطينيين للعلاج في المستشفيات المصرية وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وعقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعًا صباح اليوم الأربعاء، لمتابعة التجهيزات الخاصة بالمستشفيات في محافظة شمال سيناء، ومتابعة مستجدات خريطة مواجهة وإدارة الأزمات، استعدادًا لاستقبال المرضى من الأخوة الفلسطينيين من قطاع غزة، وذلك بمركز السيطرة والتحكم في وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.