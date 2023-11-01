حملة المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى: استقبال الجرحى الفلسطينيين امتداداً لجهود مصر بالتخفيف من معاناة الأشقاء

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 1 نوفمبر 2023 05:32 مساءً - علقت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي على ما تشهده منطقة رفح البري منذ صباح اليوم الأربعاء 1 نوفمبر 2023 من تجهيزات مكثفة، واستقبال سيارات الإسعاف والفرق الطبية المجهزة الجرحى والمصابين من أشقائنا الفلسطينيين الذين تعرضوا للقصف الإسرائيلي الغاشم، وكذلك استقبال حاملي الجنسيات المزدوجة.

وأكدت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي أنه "من رحم المعاناة يولد الأمل"، مضيفة أن "هذه المشاهد تؤكد موقف مصر الراسخ تجاه القضية الفلسطينية والتي لن تدخر جهد ما استطاعت للتخفيف من معاناة الأشقاء في قطاع غزة".

وأضافت الحملة أن "ذلك يأتي امتداداً للجهود المصرية التي ما زالت تقوم مصر بإدخال المساعدات الإنسانية والطبية لقطاع غزة عبر منفذ رفح".

ودعت الحملة "للشفاء العاجل للجرحى والمصابين" وأكدت "على حقهم في العيش بكرامة وأمان، في إقامة دولة مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".