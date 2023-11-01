أخبار مصرية

حملة المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى: استقبال الجرحى الفلسطينيين امتداداً لجهود مصر بالتخفيف من معاناة الأشقاء

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/13
  • 2/13
  • 3/13
  • 4/13
  • 5/13
  • 6/13
  • 7/13
  • 8/13
  • 9/13
  • 10/13
  • 11/13
  • 12/13
  • 13/13

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 1 نوفمبر 2023 05:32 مساءً - علقت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي على ما تشهده منطقة رفح البري منذ صباح اليوم الأربعاء 1 نوفمبر 2023 من تجهيزات مكثفة، واستقبال سيارات الإسعاف والفرق الطبية المجهزة الجرحى والمصابين من أشقائنا الفلسطينيين الذين تعرضوا للقصف الإسرائيلي الغاشم، وكذلك استقبال حاملي الجنسيات المزدوجة.

 

وأكدت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي أنه "من رحم المعاناة يولد الأمل"، مضيفة أن "هذه المشاهد تؤكد موقف مصر الراسخ تجاه القضية الفلسطينية والتي لن تدخر جهد ما استطاعت للتخفيف من معاناة الأشقاء في قطاع غزة".

 

وأضافت الحملة أن "ذلك يأتي امتداداً للجهود المصرية التي ما زالت تقوم مصر بإدخال المساعدات الإنسانية والطبية لقطاع غزة عبر منفذ رفح".

 

ودعت الحملة "للشفاء العاجل للجرحى والمصابين" وأكدت "على حقهم في العيش بكرامة وأمان، في إقامة دولة مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

 

e77dcf8e-0e9c-49bb-850d-246089752f11

 

 

f88acb60-0450-4698-aa01-b7f1086ab972

 

 

9f1c0593-18fb-4aa5-bcb7-6df865e4939c

 

 

0c1bbbd1-fd87-462e-9ac7-daa435233aed

 

 

9285c0eb-2e64-4220-8b53-e451925dffdd

 

 

c9079b13-b533-461e-a7e3-bb4e4dbfa4b2

 

 

50223b04-119e-47fe-a4f5-daa9bdff6120

 

 

520a1c42-6d5f-452e-baac-cca8cc38426e

 

 

645c4739-a419-42e4-908c-2c2b22a84484

 

 

ec40da48-4a43-4592-a384-62cb1c64d77a

 

 

8745d024-85f1-4e78-8084-88bbf9faaf97

 

 

babafe2f-198a-4b19-bce7-c9acaa3ecd0b

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا