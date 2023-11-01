كل ما قدمه محمد صلاح فى كأس الرابطة الإنجليزية قبل مبارة الليلة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 1 نوفمبر 2023 05:32 مساءً - يلتقى فريق ليفربول الإنجليزى المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، مع نظيره بورنموث، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات النسخة الحالية من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

ولم يسجل محمد صلاح ظهوره كثيرا فى بطولة كأس الرابطة الإنجليزية خلال مشواره مع الريدز، حيث غالبا ما يقرر الألمانى يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول لإراحته من المشاركة فى هذه المسابقة.

وخلال مسيرته الإحترافية فى الملاعب الإنجليزية، سجل محمد صلاح ظهوره فى 6 مباريات فقط بكأس رابطة المحترفين منهم 4 مباريات مع ليفربول ومباراتين بقميص تشيلسي.

وشارك النجم المصرى فى كأس الرابطة الإنجليزية بإجمالى 434 دقيقة، نجح خلالها فى تسجيل هدفا بقميص ليفربول، فيما صنع هدفا مع تشيلسى.

فى سياق متصل، سجل النجم المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول، رقما مميز على المستوى التهديفى بعدما أحرز هدفا فى فوز الريدز على نوتينجهام فورست، بنتيجة 3-0، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب آنفيلد ضمن مباريات الجولة العاشرة لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتكشف الإحصائيات أن محمد صلاح أصبح ثالث لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في كل من المباريات الخمس الافتتاحية على أرضه في الدوري الإنجليزى الممتاز هذا الموسم، وجاء النجم المصرى محمد صلاح ثالثا فى القائمة بعد ثنائي ليفربول السابقين هاري تشامبرز الذى حققه عام 1922، وجون ألدريدج عام 1987.