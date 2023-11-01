نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حملة مواطن: المستشفى الميداني في معبر رفح تؤكد دعم مصر للقضية الفلسطينية ورفض التهجير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشادت حملة مواطن بدعم مصر للقضية الفلسطينية، بالمستشفى الميداني التي تم تدشينها بالقرب من معبر رفح البري، لاستقبال المصابين من أهالي قطاع غزة، أثناء العدوان الغاشم من الكيان الصهيوني الغاصب على الأراضي الفلسطينية.

وأكد محمد فاروق المنسق العام لحملة مواطن، أن تدشين المستشفى الميداني لاستقبال المصابين من قطاع غزة خلال الحرب الجارية الآن، دليل قاطع أن مصر لن تترك القضية الفلسطينية، ولن تقبل بتصفيتها وتهجير الإخوة الأشقاء من أرضهم.

وأوضح فاروق، في تصريحات صحفية، أن الحملة تثمن أي جهد من الدولة بكافة أجهزتها لدعم القضية الفلسطينية، والمؤسسات والمنظمات المصرية على الدعم اللامحدود المقدم لأهالي غزة من مساعدات إنسانية وطبية وإغاثية.

وأشار المنسق العام لحملة مواطن، إلى مساهمة الحملة في التبرع بمواد غذائية وطبية وإرسالها إلى القطاع بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري.