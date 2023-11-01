الصحة: جميع حالات الفلسطينيين المصابين مستقرة وتتلقى رعاية طبية فائقة بمعبر رفح او المستشفيات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 1 نوفمبر 2023 06:32 مساءً -

في ضوء تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم كافة أوجه الدعم الصحي للأشقاء في قطاع غزة، أعلنت وزارة الصحة والسكان استقبال أول مجموعة من الأشقاء الفلسطينيين المصابين في أحداث غزة، من خلال معبر رفح.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم توقيع الكشف الطبي على كافة الحالات، وتشخيصهم تشخيص دقيق، وتحويل 16 مصاب منهم للمستشفيات المجهزة بشمال سيناء، حيث تم تحويل 11مصاب لمستشفى العريش العام، و5 مصابين لمستشفى بئر العبد، وجاري تحويل سائر الحالات إلى المستشفيات، مؤكداً أن جميع الحالات مستقرة، وتتلقى رعاية طبية فائقة من الطواقم الطبية المتواجدة بالمعبر او داخل المستشفيات.

وأشار عبد الغفار إلى أن أطباء الحجر الصحي بمعبر رفح وقعوا الكشف الطبي على 117 من رعايا الدول الأجنبية، منهم 35 طفل تم تطعيمهم بلقاحات شلل الأطفال والحصبة والالتهاب.

واكد عبدالغفار استمرار العمل المكثف من قبل الطواقم الطبية بوزارة الصحة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لاستقبال المصابين وتقديم افضل الخدمات التشخيصية والعلاجية اللازمة لهم، مشيرا إلى متابعة وزير الصحة والسكان المستمرة لمستجدات الموقف أولا بأول من خلال غرفة إدارة الأزمة بالوزارة.

يأتي ذلك في اطار تنفيذ الخطة المعدة للتعامل مع تداعيات الأحداث في قطاع غزة والتي تتضمن جهوزية مستشفيات الإحالة وتوافر الطواقم الطبية المدربة بالإضافة لاستدامة توافر الأدوية والمستلزمات وأكياس الدم.