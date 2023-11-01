القاهرة الإخبارية: دخول 55 شاحنة مساعدات مختلفة إلى قطاع غزة عبر معبر رفح

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 1 نوفمبر 2023 06:32 مساءً -

أكد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من أمام معبر رفح، دخول 55 شاحنة مساعدات مختلفة من مصر إلى قطاع غزة في اليوم الأول لإعادة تشغيل المعبر من الجانب الفلسطيني.

وأشار مراسل القاهرة الإخبارية إلى أنه جارى الاعداد لإدخال 100 شاحنة مساعدات غداً.

وشهد اليوم الأول لإعادة تشغيل المعبر من الجانب الفلسطيني، دخول 361 من الرعايا الأجانب، فضلاً عن 45 مصاب فلسطيني، من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية عبر معبر رفح

وكانت وزارة الصحة، قد أكدت منذ قليل، أنه في ضوء تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم كافة أوجه الدعم الصحي للأشقاء في قطاع غزة، تتم استقبال أول مجموعة من الأشقاء الفلسطينيين المصابين في أحداث غزة، من خلال معبر رفح، وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم توقيع الكشف الطبي على كافة الحالات، وتشخيصهم تشخيص دقيق، وتحويل 16 مصاب منهم للمستشفيات المجهزة بشمال سيناء، حيث تم تحويل 11مصاب لمستشفى العريش العام، و5 مصابين لمستشفى بئر العبد، وجاري تحويل سائر الحالات إلى المستشفيات، مؤكداً أن جميع الحالات مستقرة، وتتلقى رعاية طبية فائقة من الطواقم الطبية المتواجدة بالمعبر او داخل المستشفيات.

وأشار عبد الغفار إلى أن أطباء الحجر الصحي بمعبر رفح وقعوا الكشف الطبي على رعايا الدول الأجنبية، منهم 35 طفل تم تطعيمهم بلقاحات شلل الأطفال والحصبة والالتهاب، مؤكداً استمرار العمل المكثف من قبل الطواقم الطبية بوزارة الصحة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لاستقبال المصابين وتقديم افضل الخدمات التشخيصية والعلاجية اللازمة لهم، مشيرا إلى متابعة وزير الصحة والسكان المستمرة لمستجدات الموقف أولا بأول من خلال غرفة إدارة الأزمة بالوزارة.