رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية يعترف : لقد أخفقنا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 1 نوفمبر 2023 06:32 مساءً - أعلن رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية هارون حاليڤا أن الاستخبارات حصدت فشلاً كبيراً، وأخفقت في توفير إنذار حول إمكان اندلاع حرب.

وأضاف حاليڤا : "كما قلت منذ البداية أنا من يتحمل مسؤولية هذا الفشل"

كان مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق تساحي هانغبي قد أقر بوقوع "أخطاء" في تقييمات أجهزة الاستخبارات قبيل هجوم مباغت شنته حركة حماس في 7 أكتوبر،

يشار إلى أن تساحي هانغبي أكد في تصريحات صحفية سابقة في 14 أكتوبر رداً على سؤال تناول تصريحات له عن عدم توقع شن حماس لهجوم: "إنه خطئي، ويعكس أخطاء كل من يقوم بهذه التقييمات (الاستخباراتية)".

كما أردف: "اعتقدنا حقاً أن حماس تعلمت الدرس" من آخر حرب مع إسرائيل عام 2021.