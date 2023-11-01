نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يلتقي بسفير دولة الأرجنتين في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة سفير دولة الأرجنتين لدى مصر جونزالو أوريولابيتا وذلك لمناقشة آليات تعزيز سبل التعاون المشترك.

رحب المحافظ بالسفير مثمّنًا زيارته لمحافظة الجيزة مشيدا بعمق العلاقات بين مصر والأرجنتين ووجود تعاون مشترك في عدة مجالات وتطورًا كبيرًا على مستوى العلاقات بين البلدين في الأونة الأخيرة على مختلف الأصعدة.

كما أهدي اللواء أحمد راشد درع محافظة الجيزة للسفير جونزالو أوريولابيتا.

ومن جانبه وجه السفير الشكر إلى محافظ الجيزة على حفاوة الاستقبال، مشيرا إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار السعي نحو إقامة علاقات أكثر عمقًا مع الجيزة.

جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

جانب من اللقاء