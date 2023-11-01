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الأوقاف تعلن انطلاق قافلة المساعدات الثانية إلى معبر رفح

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوقاف تعلن انطلاق قافلة المساعدات الثانية إلى معبر رفح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الأوقاف عن انطلاق قافلة المساعدات الثانية إلى معبر رفح اليوم، وقد انطلقت اليوم الأربعاء 1/ 11 القافلة الثانية من مساعدات وزارة الأوقاف المصرية إلى معبر رفح تحمل خمسين طنًّا من اللحوم مقدمة من وزارة الأوقاف المصرية لأهالينا في قطاع غزة، سائلين الله (عز وجل) أن يعجل برفع الكرب عنهم وأن يفرج همومهم وأن يشفي مصابيهم وأن يتغمد شهداءهم بواسع رحمته.

قافلة المساعدات الثانية إلى معبر رفح من وزارة الأوقاف
قافلة المساعدات الثانية إلى معبر رفح من وزارة الأوقاف
قافلة المساعدات الثانية إلى معبر رفح من وزارة الأوقاف
قافلة المساعدات الثانية إلى معبر رفح من وزارة الأوقاف
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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