عبد القادر وموديست ورضا سليم.. دكة بدلاء الأهلي أمام صن داونز في إياب النصف النهائي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 1 نوفمبر 2023 07:30 مساءً - يجلس على مقاعد بدلاء الأهلي فى مباراته ضد صن داون اليوم الأربعاء في إياب نصف نهائي الدوري الإفريقي لكرة القدم كل من: خالد عبد الفتاح وياسر إبراهيم وصلاح محسن وأحمد عبد القادر ورضا سليم ومحمد مجدي أفشة وموديست وطاهر محمد ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد نبيل كوكا ومصطفى مخلوف.

أعلن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته ضد صن داونز، والتي تجمعهما مساء اليوم الأربعاء على استاد القاهرة في إياب نصف نهائي الدورى الأفريقى لكرة القدم.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي، محمد الشناوي في حراسة المرمى وأكرم توفيق ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعلي معلول في الدفاع، ومروان عطية واليو ديانج وإمام عاشور في الوسط، وحسين الشحات وبيرسي تاو ومحمود كهربا في الهجوم.

وكانت مباراة الذهاب قد أقيمت في جنوب إفريقيا يوم الأحد الماضي وانتهت بخسارة الأهلى بهدف نظيف.

وسبق ولعب الفريقان خمس عشرة مباراة خلال ثماني مواجهات في تاريخ لقاءاتهما في بطولات الأندية الإفريقية، فاز الأهلي في خمس مباريات، وفاز صن داونز في خمس مباريات، وتعادل الفريقان في خمس مباريات، أحرز لاعبو الأهلي تسعة عشر هدفاً، مقابل عشرين هدفاً تلقتها شباكه.

المواجهة الأولى في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2001، أقيمت المباراة في بريتوريا وانتهت بالتعادل 1-1، أحرز هدف الأهلي سيد عبد الحفيظ، وفي لقاء العودة بالقاهرة فاز الأهلي 3- صفر أحرز أهداف الأهلي خالد بيبو.

المواجهة الثانية في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال إفريقيا 2007، أقيمت المباراة في بريتوريا وانتهت بالتعادل 2-2، أحرز هدفي الأهلي محمد بركات وأمادو فلافيو، وفي لقاء العودة بالقاهرة فاز الأهلي 2- صفر أحرزهما شادي محمد ومحمد أبو تريكة.

المواجهة الثالثة في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا 2018-2019، أقيمت المباراة في بريتوريا وانتهت بفوز صن داونز 5- صفر، وفي لقاء العودة بالإسكندرية فاز الأهلي 1- صفر أحرزه وليد آزارو.

المواجهة الرابعة في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا 2019-2020، فاز الأهلي بالقاهرة 2- صفر أحرز هدفي الأهلي علي معلول، وفي لقاء العودة ببريتوريا تعادل الفريقان 1-1، أحرز هدف الأهلي ليبوهانج مبوي مدافع صن داونز في مرمى فريقه.

المواجهة الخامسة في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا 2020-2021، فاز الأهلي بالقاهرة 2- صفر أحرز هدفي الأهلي طاهر محمد طاهر وصلاح محسن، وفي لقاء العودة ببريتوريا تعادل الفريقان 1-1، أحرز هدف الأهلي ياسر إبراهيم.

المواجهة السادسة في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا 2021-2022، فاز صن داونز 1- صفر، ذهاباً وإياباً.

المواجهة السابعة في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا 2022-2023، تعادل الفريقان بالقاهرة 2-2، أحرز هدفي الأهلي محمد عبد المنعم وحسين الشحات، وفي لقاء العودة ببريتوريا فاز صن داونز 5-2، أحرز هدفي الأهلي محمد شريف وبيرسي تاو.

المواجهة الثامنة في ذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي وفاز صن داونز ببريتوريا 1- صفر.